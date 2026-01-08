Planas avanza que en febrero se lanzará la estrategia para impulsar la gastronomía española

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside el acto de la 37ª edición de los premios Alimentos de España - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este jueves que a lo largo del mes de febrero se lanzará la estrategia para impulsar la gastronomía española.

"La gastronomía es un sector en sí y con la ayuda de grandes chefs vamos a lanzar esta estrategia en febrero", ha destacado Planas en un encuentro con los medios de comunicación.

En concreto, este plan, que está enmarcado en la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), busca impulsar la proyección internacional de la gastronomía que aspira a consolidar su papel como "motor cultural, económico y social de España".

De esta forma, esta iniciativa se realiza de forma conjunta con el sector de la restauración y la gastronomía y nace con la voluntad de apoyar tanto a grandes referentes internacionales como a pequeños productores, investigadores y formadores de un sector cada vez más diverso, innovador y sostenible.

La Estrategia Nacional de Alimentación contempla medidas orientadas a preservar y reforzar la identidad gastronómica de España, proteger su legado culinario y cultural, así como fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo hacia la gastronomía nacional.

Entre estas medidas se incluye la recuperación de recetarios tradicionales e históricos, así como el reconocimiento del papel de la gastronomía española en la creatividad y la vanguardia internacional.