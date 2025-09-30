Planas califica de "bulo" el que se diga que en España entran alimentos sin controles en la frontera

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, califica de "bulo" las informaciones que aseguran que entran a España productos alimentarios sin controles de terceros países en la frontera y reitera el apoyo y el trabajo del Gobierno con los agricultores españoles.

"Al bulo económico, al de la emigración y al de la ocupación, llega ahora el de que en España entra cualquier cosa, pues no, es falso", ha zanjado Planas en la sesión de control al Gobierno en el Senado tras ser cuestionado por el senador 'popular' Martínez Antolín sobre si Agricultura tiene contratado el personal suficiente para llevar a cabo los controles oficiales de sanidad vegetal en frontera y de los productos alimentarios que entran de terceros países.

En concreto, el titular del ramo ha reiterado que actualmente hay 581 veterinarios e ingenieros agrónomos del Estado, un 39% más desde que tomó posesión como Ministro de Agricultura, al tiempo que ha recordado que España cuenta con 27 puertos y 10 aeropuertos donde se llevaron a cabo 314 controles.

Además, Planas ha afeado a los 'populares' por repetirle una semana después la misma pregunta. "Deben de estar ustedes muy frustrados, porque en la pasada sesión de control, la señora Guerra me planteó exactamente la misma pregunta", ha recordado.

Por su parte, el senador popular Jorge Domingo Martínez Antolín ha criticado que Agricultura haya puesto a llevar a cabo las inspecciones en sanidad vegetal a personal que "no es competente en la sanidad vegetal". "Son los propios funcionarios los que les han puesto diversos recursos de alzada, que no han admitido, y les han metido también un contencioso administrativo", ha señalado.

"Mintió en esta Cámara, mintió en sede parlamentaria y volvió a engañar a todos los españoles, porque dijo textualmente que todos los productos agroalimentarios que entran de terceros países están sometidos a un control", ha denunciado.

Martínez Antolín ha denunciado que el Gobierno está llevando a cabo una política que "pone en peligro la salud de las personas y una política que con la entrada de productos del exterior y con una competencia desleal está dinamitando la rentabilidad de las plantaciones agroalimentarias".