Archivo - Planas destaca la gastronomía como "escaparate" para poner en valor al conjunto del sistema alimentario. - AMC NETWORKS - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este viernes el papel de la gastronomía como "escaparate" para poner en valor al conjunto del sistema alimentario.

Durante su intervención en el marco de la 'Asamblea General 2026 de Marcas de Restauración', Planas ha subrayado la restauración por su relevancia en la cadena de valor alimentaria en España y ha agradecido a la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración sus contribuciones a los proyectos normativos y estrategias del Ministerio.

En concreto, ha señalado sus aportaciones a la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), hoja de ruta del Gobierno para el sector agroalimentario y pesquero, junto con su participación activa en el 'Plan Internacional de la Gastronomía Española'.

En este contexto, el ministro también ha valorado la importancia económica de la gastronomía en España, afirmando que "uniendo sector primario, industria, distribución, hostelería, representa casi un 27% del PIB y supone unos 7,2 millones de empleos y el 21% del tejido empresarial del país".

Por otro lado, Planas ha recordado que España es la primera potencia europea en el sector de la restauración, ya que aporta una quinta parte (20,4%) del valor añadido del sector de la Unión Europea y es, además, el país "más especializado" en este tipo de actividad dentro del bloque comunitario.

Asimismo, ha agradecido el compromiso de las marcas de restauración con la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, debido a que "han asumido muchas de sus líneas de acción como propias para evitar tirar alimentos".

Finalmente, Luis Planas ha recordado que "sin la gastronomía, no se entiende el conjunto del sector alimentario".