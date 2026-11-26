El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y la subdelegada del Gobierno Córdoba, Raquel Casado, y miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

BAENA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que hay "una producción positiva de mantenimiento" de aceite de oliva tras la retirada de unas 188.000 toneladas para la campaña 2026/2027, el 12%, desde hace 20 días, con el fin de regular la oferta ante una previsión de sobreproducción, al tiempo que "está creciendo ligeramente el precio en origen".

Así lo ha manifestado Planas en este Día Mundial del Olivo tras visitar el Ayuntamiento de Baena (Córdoba), con la alcaldesa, María Jesús Serrano, y la subdelegada del Gobierno en funciones en la provincia, Raquel Casado, y reunirse con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena, que es la que mayor volumen de aceite de oliva virgen extra comercializa, 39.500 toneladas en el año 2025, con un valor que representa más de la mitad del obtenido por todas las indicaciones geográficas de este sector (33 DOP y tres IGP).

En relación a la retirada del aceite, ha explicado que "en los primeros días de aplicación de la norma se ha hecho un seguimiento normal", todo ello ante "una norma de estabilidad y ordenación", defendiendo que no quieren "producir efectos disruptivos", de modo que "el día 31 de diciembre se verá cuál es la situación y en función de ello, se verá si se rebaja la cantidad almacenada o se mantiene durante los próximos meses hasta el final de la campaña".

Al respecto, el ministro ha recordado que en el momento de tomar la decisión dijo que "nadie estuviera preocupado de que tuviera un efecto directo sobre la inflación", después de que "hace tres años con la subida rápida de precios hizo que lógicamente los hogares tuvieran mayores dificultades de compra y disminuyera un 15% aproximadamente el consumo".

Ha mencionado que el Consejo Oleícola Internacional hace unos días hizo públicos los datos a nivel mundial para este año, con una producción aproximada de 3,7 millones de toneladas, con crecimiento del 6%, que en el caso de España es del 24%. Por tanto, "ésta es la razón", teniendo en cuenta la salida de aproximadamente unas 520.000 toneladas en el mercado interior de España y el año pasado 1,07 millones de toneladas en los mercados internacionales, "para tomar la decisión del almacenamiento obligatorio del 12%, aproximadamente unas 188.000 toneladas del sector", ha justificado.

De este modo, Planas ha defendido "estabilizar los mercados, oferta y demanda", y con ello "evitar, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión de las cifras anunciadas, que se produjera, como se ha producido en otras ocasiones, un derrumbe de precios que afectaría en primer lugar y de forma más grave al olivar tradicional, como el de esta comarca, que tiene costes de producción más altos que el olivar intensivo o superintensivo".

En concreto, ha puntualizado que "este año la campaña es particularmente importante, la cuarta más importante de los últimos 20 años, que sitúa el aforo en 1,6 millones de toneladas, a las que sumadas las 354.000 del 'stock' de enlace nos sitúa en cifras muy próximas a los dos millones de toneladas en España".

Esta situación la ha abordado con las 19 cooperativas integradas en la Denominación de Origen de Baena, "que son una excelente muestra de lo mejor que tiene todo nuestro sector del olivar y particularmente del olivar que produce el aceite de oliva virgen extra, que es el producto más importante desde el punto de vista de la referencia a nivel internacional", ha ensalzado.

RETIRADA OBLIGATORIA DE PRODUCCIÓN DESDE NOVIEMBRE

Cabe recordar que cada almazara deberá aplicar el 12% de retirada obligatoria sobre su producción mensual acumulada, con independencia de la categoría de aceite. Las instalaciones tendrán libertad para elegir qué categoría prefieren retirar y si el almacenamiento se efectúa en dependencias propias o ajenas.

El porcentaje computa desde la entrada en vigor de la resolución, por lo que afecta a la producción declarada de noviembre en adelante y no se aplica a la de octubre, primer mes de la campaña. Tanto la producción mensual como las existencias finales deben comunicarse por los canales habituales del SIMO.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, se ha creado un grupo técnico que aprueba un plan de control coordinado por el Ministerio y ejecutado por las comunidades autónomas. Los operadores tienen que aportar la documentación requerida y permitir inspecciones 'in situ'.

LA PAC Y SUS PERSPECTIVAS FINANCIERAS A 2028

Por otra parte, respecto al Consejo Informal de este jueves en Bruselas que aborda la evolución de la Política Agrícola Común (PAC) y el Consejo Formal de decisión en diciembre, donde se esperan "cerrar las perspectivas financieras a 2028", Planas ha remarcado que "las posiciones de España están muy claras", con "una PAC que sea auténticamente europea y a su vez flexible para poderla aplicar en las comunidades autónomas".

Según ha expuesto, "el carácter de política europea ha quedado salvado por el acuerdo adoptado hace un mes aproximadamente en el Consejo en Luxemburgo y ahora pasa al Parlamento Europeo para el procedimiento de decisión", mientras que "la segunda parte es la referente a los fondos", donde desde el Ejecutivo español quieren "mantener los mismos fondos durante este período" y Planas cree que "esto es muy importante de cara al futuro, porque es necesario para nuestro sector agrario y ganadero".

Así, ha indicado que "la seguridad alimentaria implica no sólo tener en cantidad y calidad alimentos, sino también tenerlos a precios que sean razonables", de modo que en ello "la PAC juega un papel muy importante, porque efectivamente es un apoyo al productor primario, pero apoyando al productor primario se está también apoyando a las familias, a los hogares, a los ciudadanos y es un elemento fundamental", ha afirmado.

Además, el ministro ha declarado que su pretensión para la próxima PAC es "mantener el apoyo al olivar específico", recordando que "el cereal y el olivar son los dos primeros sectores receptores de las ayudas de la PAC".

También, ha apuntado al relevo generacional, asegurando que ésta es "la PAC del relevo generacional", por "necesidad demográfica" y por "características productivas, por lo que está ocurriendo en relación con el regadío y su modernización, con la agricultura de precisión y la digitalización", algo que "implica nuevos oficios, actitudes y una forma diferente de hacer las cosas".

Y un tercer elemento "muy importante" que ha citado es "la competitividad, la necesidad de que las explotaciones sean más grandes o bien que se agrupen", indicando que "las cooperativas juegan ahí un papel fundamental".

PROTESTAS EN BRUSELAS

En cuanto a las protestas del sector agrícola este jueves en Bruselas por los recortes en la PAC, Planas ha dicho que "es absolutamente legítimo" y comparte "la preocupación del sector", si bien ha expresado que "lo importante es el resultado final".

Al hilo, ha manifestado que "las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas reivindican un trato justo para el sector agrario y ganadero en el marco de la próxima PAC", algo que "es correcto" y está "de acuerdo con ello", ha dicho, para apostillar que "seguro que las manifestaciones van a ser pacíficas y respetuosas, como tienen que ser, pero hay que marcar el punto", de cara a "la seguridad alimentaria".