Planas insta a que España sea un referente en innovación y tecnologías agroalimentarias

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reivindicado este lunes "el talento y el potencial agrícola de España para liderar la innovación agroalimentaria" y llegar a convertirse en un referente agrotecnológico internacional.

En concreto, Planas ha realizado estas declaraciones durante su participación en la jornada organizada por John Deere con motivo del tercer aniversario del centro de innovación de agricultura de precisión, ubicado en la ciudad madrileña de Parla.

El titular de Agricultura ha subrayado que la innovación es en la actualidad una necesidad ineludible para afrontar los retos de rentabilidad, sostenibilidad, así como de mitigación y adaptación al cambio climático.

"La agricultura de precisión está en auge", ha afirmado Planas, ya que permite un uso más eficiente de todos los recursos necesarios para la producción agraria.

En este escenario, ha recordado que el Gobierno impulsa la modernización de las explotaciones a través de tres pilares: apoyo a inversiones; impulso de proyectos innovadores y empresas emergentes; y formación y asesoramiento.

Además, ha recalcado que, con las distintas líneas puestas en marcha, el sector "cuenta con el mayor apoyo en décadas para convertirlo en más eficiente, rentable y sostenible", ya que gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han destinado 230 millones de euros para financiar más de 6.700 proyectos de agricultura de precisión, que han movilizado fondos privados equivalentes a la aportación pública.

"Estamos viviendo una doble revolución verde y digital en el campo. España ya es una potencia agroalimentaria y el objetivo es convertirla también en un referente en tecnologías punteras y soluciones innovadoras para el sector. Una transformación tecnológica que facilita la atracción de talento y nuevas generaciones al sector agroalimentario y al mundo rural", ha destacado.

Planas también ha puesto en valor el Plan Renove de maquinaria, que en 2024 y 2025 ha alcanzado su mayor presupuesto histórico con 9,55 millones de euros e incorpora por primera vez componentes de agricultura de precisión.

Además, ha destacado el respaldo a proyectos innovadores, con 108 millones de euros destinados a grupos operativos supraautonómicos y el lanzamiento del proyecto europeo AgriFoodTEF, para el testeo de inteligencia artificial y robótica en el sector agroalimentario.

En paralelo, su Departamento impulsa los préstamos AgroInnpulso para pymes y la formación en el Centro de Competencias Digitales que ofrece formación diseñada e impartida por las universidades de Córdoba y la Politécnica de Madrid.