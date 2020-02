Planas no planteará cambios en el SMI y aboga por focalizar la atención en los precios y en los márgenes

Publicado 04/02/2020 10:28:04 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que no planteará cambios ante la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI) porque, en su opinión, donde hay que focalizar la atención es en los precios y en los márgenes.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Planas ha reconocido que "buena parte de las reivindicaciones" del sector agrario "son asumibles", aunque respecto a las protestas por el alza del SMI ha dicho que no propondrá cambios.

"A mí no me parece ni mucho menos el tema central, el problema son precios y márgenes", ha afirmado Planas, quien ha señalado que él no es competente sobre el SMI. "Es una medida perfectamenre coherente, es una medida de Gobierno", ha dicho el ministro, quien ha abogado por el diálogo "firme" para llegar a acuerdos y responder a la problemática del sector.

Preguntado sobre si es posible llegar a un sistema de precios más justo para los agricultores, Planas ha respondido que, pese a ser este "uno de los temas fundamentales", "la solución no es fácil porque hay muchas partes implicadas", y por eso ha propuesto una modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para "erradicar las prácticas desleales".

Asimismo, en declaraciones a Onda Cero, el ministro de Agricultura ha reconocido que la subida del SMI sí afecta al sector agrario, aunque ha insistido que no se trata de un elemento principal, como puede ser "la volatilidad de los precios" y ha apostado por mejorar el seguro agrario.

Planas ha afirmado que los ganaderos y agricultores tienen razón "en llamar la atención sobre que su trabajo es absolutamente necesario", además de que con los precios "bajos y volátiles, no son justamente retribuidos en su trabajo".

En este contexto, el ministro ha explicado que "el tema no tiene una fácil solución" y busca darle "mayor transparencia a la formación de los precios en la cadena de valores, saber lo que cada uno añade y a partir de ahí, lograr un debate y consenso para situar más justamente los precios de los productores".