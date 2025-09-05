Planas, partidario de buscar una solución negociada con China tras los aranceles al porcino español

El ministro de Agricultura, Luis Planas, interviene durante la toma de posesión de varios cargos de su departamento, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado este viernes partidario de buscar una solución negociada con China, después de que el país asiático haya anunciado aranceles del 20% a una gran parte de las compañías cárnicas españolas al acusarlas de prácticas de 'dumping'.

El titular de Agricultura ha señalado que España y la Unión Europea "siempre" están por las soluciones negociadas "a cualquier diferendo que pueda existir".

Asimismo, ha destacado que España tiene unas relaciones comerciales "fluidas" e "intensas", en particular en el ámbito agroalimentario, con China.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Agrario junto a las principales organizaciones profesionales agrarias, donde han abordado las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de aranceles, entre otras cuestiones.

"Recientemente se conseguía reabrir el mercado, por ejemplo, en relación con los productos ovinos derivados de la viruela ovina que habíamos tenido en nuestro país y que ha quedado superada. Por tanto, tenemos unas relaciones positivas, fluidas, importantes y muy especialmente teniendo al sector porcino como primer exportador", ha destacado Planas.

Planas ha indicado que "debe tenerse muy presente" que la totalidad de las empresas españolas que han sido requeridas de información con las autoridades chinas en la investigación 'antidumping' lanzada por el país asiático "han colaborado positivamente".

Luis Planas a manifestado que la información de que dispone actualmente es "muy provisional" y "muy limitada", pero ha afirmado que, "a falta de un análisis más profundo y una toma de posición", tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Agricultura están "en favor de solucionar cualquier diferendo que pueda existir por vía negociada" y que, "lógicamente", van a apoyar al sector porcino "en relación con esta y otras situaciones que se pueda encontrar".

"Es uno de nuestros grandes sectores exportadores y productores, del cual nos sentimos particularmente orgullosos", ha añadido Planas.