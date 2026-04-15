Planet Fitness prevé abrir 7 nuevos espacios en 2026 para alcanzar los 18 clubes en España

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Planet Fitness, una de las cadenas y franquicias de gimnasios con mayor crecimiento, acelera su expansión en España donde prevé siete nuevas aperturas a lo largo de este año, lo que les permitirá alcanzar ya la cifra de 18 clubes abiertos al público, según informa la enseña.

En concreto, entre las nuevas ubicaciones destacan PF Macarena (Sevilla) y PF Infante (Murcia), que suponen además la llegada de la marca a nuevas comunidades autónomas, ya que hasta ahora estaba presente solo en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

En el caso de Andalucía, la apertura en el barrio sevillano de la Macarena, una de las zonas más emblemáticas y con mayor vida de la capital, refuerza su apuesta por ubicaciones urbanas y dinámicas. Por su parte, el nuevo club en Murcia estará ubicado en una de las principales arterias de la ciudad.

Ambos locales responden a las características de espacio y servicios que la cadena está implementando, con cerca de hasta 2.000 metros cuadrados de superficie -en el caso de PF Infante, superando incluso esta cifra-.

A estas incorporaciones se suman nuevos clubes en regiones donde la marca refuerza su presencia, como Alcobendas (Madrid) y los primeros dos locales urbanos en la ciudad de Barcelona: Estel y Casp. Ambos estarán ubicados en pleno centro de la capital catalana, suponiendo un paso muy relevante en la apuesta de Planet Fitness por ubicaciones icónicas y de alto valor estratégico, con dos clubes que superan ampliamente los 1.000 metros cuadrados.

En la Comunidad de Madrid, la cadena también consolida su crecimiento con la futura reapertura de dos clubes de reciente adquisición Las Mercedes y Fuenlabrada 2, una vez finalice el proceso de transición total de los locales a la estética y acondicionamiento de servicios.

"España es un mercado estratégico para Planet Fitness y este plan de aperturas responde a nuestra apuesta por consolidar nuestro crecimiento, combinando la entrada en nuevas Comunidades Autónomas con el refuerzo de nuestros primeros mercados clave. Seguimos avanzando con un modelo escalable y eficiente que nos permite ampliar nuestra red de clubes y acercar nuestra propuesta de valor a cada vez más usuarios", ha asegurado el General Manager de Planet Fitness en España, Vicente Bañobre.