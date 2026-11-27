Azkoyen. - GOBIERNO DE NAVARRA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) del grupo Ohmnia sobre Azkoyen abarcará desde este viernes, 27 de novuembre, hasta el próximo 11 de diciembre, ambos días incluidos, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este jueves se publicó el primer anuncio relativo a la OPA después de la autorización de la CNMV a la OPA sobre Azkoyen presentada por el grupo vasco Ohmnia Electronics.

La oferta fue presentada el pasado 24 de agosto y admitida a trámite el 4 de septiembre. La CNMV entendía "ajustados sus términos a las normas vigentes" y consideraba "suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas con fecha 20 de noviembre".

La oferta se dirige al 100% del capital de Azkoyen, compuesto por 24.450.000 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao e incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil. El precio de la oferta es de 10 euros por acción y se abonará en efectivo. Dicho precio ha sido fijado libremente por el oferente.