Podemos lleva al Congreso su ley para nacionalizar Repsol y recuperar el control sobre el sector energético

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este martes el registro de una proposición de ley para nacionalizar Repsol y recuperar así el control sobre un sector estratégico como es el de la energía.

Belarra lo ha anunciado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha criticado a la empresa por ser, a su opinión, la compañía "más contaminante" del país y la responsable de que se "elimanara el impuesto a las energéticas".

"Es una empresa que es una fabricante de danas mortales como la que vivimos en Valencia hace un año. Repsol es una fábrica también de ilusión de impuestos. A pesar de su política de 'greenwashing', de sus lavados de cara verdes, en realidad sólo el 1,28% de la producción energética de Repsol es de origen renovable", ha censurado Ione Belarra.

Por estos motivos, la diputada ha defendido nacionalizar la empresa y recuperar el control sobre el impuesto a las energéticas. Asimismo, Belarra ha comentado que la propuesta se puede emprender con los fondos que el Gobierno pretende destinar a aumentar el gasto en defensa.