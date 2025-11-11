Podemos lleva al Congreso su ley para nacionalizar Repsol y recuperar el control sobre el sector energético

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en el Palacio de la Prensa de Callao, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España).
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en el Palacio de la Prensa de Callao, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 12:03

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este martes el registro de una proposición de ley para nacionalizar Repsol y recuperar así el control sobre un sector estratégico como es el de la energía.

Belarra lo ha anunciado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha criticado a la empresa por ser, a su opinión, la compañía "más contaminante" del país y la responsable de que se "elimanara el impuesto a las energéticas".

"Es una empresa que es una fabricante de danas mortales como la que vivimos en Valencia hace un año. Repsol es una fábrica también de ilusión de impuestos. A pesar de su política de 'greenwashing', de sus lavados de cara verdes, en realidad sólo el 1,28% de la producción energética de Repsol es de origen renovable", ha censurado Ione Belarra.

Por estos motivos, la diputada ha defendido nacionalizar la empresa y recuperar el control sobre el impuesto a las energéticas. Asimismo, Belarra ha comentado que la propuesta se puede emprender con los fondos que el Gobierno pretende destinar a aumentar el gasto en defensa.

