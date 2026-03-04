Port Hotels aumenta un 8% su facturación y supera los 80 millones de euros en 2025

Archivo - Establecimiento de Port Hotels - ADOLFO GOSALVEZ - Archivo

ALICANTE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo hotelero con sede en Benidorm (Alicante) Port Hotels cerró el ejercicio 2025 con una "evolución récord" de su negocio y alcanzó una facturación de 81 millones de euros, lo que supone un 8% interanual más.

"Los resultados de este ejercicio confirman que vamos en la dirección correcta: cuando cuidamos mejor la experiencia, crecemos de forma más sostenible y competitiva", subraya, en un comunicado, el presidente de Port Hotels, Toni Mayor.

En el plano comercial y de gestión, 2025 estuvo marcado por una estrategia orientada a la creación de valor. La tarifa media (ADR) avanzó un 13% y, pese a una ocupación estable condicionada por la reforma del Port Benidorm durante varios meses, los ingresos por habitaciones crecieron un 9%, reforzando la efectividad del modelo, detallan.

La compañía destinó además 2,2 millones de euros a actuaciones de mejora continua en sus hoteles, priorizando intervenciones selectivas de alto impacto en la experiencia del cliente, la actualización de equipamientos y la eficiencia operativa.

Durante 2025, Port Hotels alojó a 1.259.589 clientes y registró 610.247 room nights en el conjunto de la cadena. La demanda mantuvo un perfil diversificado, con un 59% internacional y un 41% nacional.

En satisfacción, el GRI medio del grupo se situó en 85,2, con una mejora de 0,5 puntos respecto a 2024, consolidando la tendencia positiva.