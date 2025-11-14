El precio de los huevos se dispara un 22% interanual: ¿culpa de la gripe aviar?

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de los huevos en España se ha disparado un 22,5% interanual en octubre según los datos confirmados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, su precio se incrementó un 5,1% en valores mensuales y acumula un repunte del 21,7% en lo que va de año.

Esta tendencia al alza, que se acentúa en los supermercados, ha suscitado inquietud entre los consumidores sobre la posible relación con el reciente brote de gripe aviar y las nuevas medidas de confinamiento de aves decretadas por el Gobierno.

Ahora bien, según los datos del INE recogidos por Europa Press, el repunte de este año comenzó en marzo, antes de que la gripe aviar afectara a las granjas españolas; en ese momento, el precio de los huevos se disparó un 11,4% interanual (un 7,2% en términos mensuales).

Un mes después, los precios subieron hasta un 17,4% interanual, y desde entonces la inflación anual de este producto se ha mantenido por encima del 18%, lo que indica que la subida fue anterior a los primeros brotes de esta enfermedad.

A continuación, explicamos lo que se sabe sobre el repunte de este alimento y qué papel juega la gripe aviar.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA GRIPE AVIAR?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España desde el pasado jueves, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.

Desde el mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas avícolas de Europa. En España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y cinco en cautivas.

Asimismo, la crisis de la gripe aviar ha obligado a sacrificar a aproximadamente 2,5 millones de gallinas en España por el momento, tras notificarse 14 focos de gripe aviar en aves de corral, según datos del Ministerio de Agricultura.

¿ESTA LA GRIPE AVIAR DETRÁS DEL ENCARECIMIENTO DE LOS HUEVOS?

El ministro Luis Planas ha desvinculado el aumento del precio con los recientes brotes de gripe aviar. "La evolución de los precios en el mercado de los huevos no viene de ahora, con estos incidentes de sanidad animal, sino que se ha venido produciendo desde el año 2021 de forma progresiva, igual ha ocurrido e incluso con cifras superiores en otros países de la Unión Europea", ha asegurado en esta semana.

En ese sentido, ha precisado que la producción nacional es del 120% del consumo habitual que hay en España, por lo que España es el tercer país productor de la UE. Además, ha señalado que en 2024 el consumo de esta proteína de alta calidad subió un 3%, mientras que la producción solo ha aumentado un 0,4%.

¿CUANTO SE HA ENCARECIDO ESTE ALIMENTO?

En lo que respecta a los supermercados, Facua ha denunciado esta semana que los huevos medianos han sido el alimento que más ha subido en el último año, con un alza del 34%, destacando Lidl y Aldi, donde la docena ha pasado de 2,02 euros a 3,10 euros en noviembre de 2025, suponiendo un incremento del 53,5% interanual.

Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado a finales de octubre que los huevos han subido un euro en los últimos seis meses, representando un aumento del 50% y 'castigando' a los hogares más vulnerables.

A pesar del repunte del precio, la demanda no ha parado de crecer, según datos de la consultora Worldpanel by Numerator, el crecimiento acumulado del volumen de ventas de huevos en España ha sido del 22%, mientras que el valor de los mismos ha repuntado un 92% en comparación con el 2014.

De esta forma, los huevos han alcanzado al 97% de la población española estando en una de cada 10 cestas, según los datos de Worldpanel by Numerator.