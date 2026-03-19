El precio del petróleo cae hasta los 106 dólares tras repuntar durante la jornada

Archivo - Exterior de una gasolinera, a 28 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía sobre las 20.20 horas por debajo de los 105 dólares por barril, aunque subía poco después hasta los 106 tras un repunte de los precios que ha llegado a situar el crudo por encima de los 118 dólares, algo por debajo del récord de la semana pasada, cuando llegó a tocar los 119 dólares.

La dinámica de precios ha registrado esta jornada grandes fluctuaciones después de que varios puntos de infraestructura energética hayan sido atacados en Oriente Próximo en las últimas horas.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha reducido su precio por debajo de los 93 dólares por barril para luego remontar hasta los 94, mientras que ha llegado a marcar los 98,70 dólares.

El recrudecimiento de la guerra de Irán mantiene las fluctuaciones en el mercado del petróleo después de que este miércoles Israel atacara el yacimiento de gas de South Pars, compartido con Catar, y que Irán haya respondido con ataques contra un complejo de gas natural licuado situado en la localidad catarí de Ras Laffan.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo. En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles y España lo hará lo propio con 11,5 millones de barriles.

Los precios del crudo mantienen desde el comienzo de la ofensiva en Oriente Próximo un comportamiento muy volátil, y el Brent alcanzó los 119 dólares la semana pasada, un precio que contrasta con los 72 dólares por barril que marcaba antes de los bombardeos sobre Irán, que han provocado la casi paralización del tráfico marítimo en la ruta petrolera del estrecho de Ormuz.

El estrecho es un punto estratégico por el cual circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes. Los buques han dejado de transitar por sus aguas ante las amenazas de bombardeos del país persa, los cuales han dejado más de una decena de embarcaciones dañadas hasta el momento.

Este mismo jueves, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés ante la incertidumbre sobre el impacto en la inflación del conflicto en Oriente Próximo, unas previsiones de inflación que han empeorado respecto a las anteriores, al igual que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB.

Otros bancos centrales como Estados Unidos --Fed--, Japón e Inglaterra también han mantenido intactos los tipos de interés en las últimas horas en un escenario incierto ante los efectos que la crisis energética puede tener sobre las economías mundiales.

El inquilino de la Casa Blanca ha restado importancia este jueves a la subida del precio del petróleo y el gas por la espiral de conflicto en Irán que ya se extiende a toda la región del Golfo, afirmando que pronosticaba que "los números serían peores".

En este contexto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha confirmado que pedirá 200.000 millones de dólares (unos 174.100 millones de euros) para financiar la guerra en Irán, cuando se cumplen 20 días de la ofensiva lanzada por sorpresa junto a Israel para decapitar a la República Islámica y acabar con sus capacidades militares.

"Hace falta dinero para eliminar a los malos", ha aseverado el jefe del Pentágono en unas declaraciones que no apuntan a un final temprano de la ofensiva en Oriente Próximo, a pesar de haber señalado que todo sigue "conforme el plan".

En la misma línea, la Administración Trump ha aprobado "posibles" ventas de armamento a las autoridades de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por un valor superior a los 15.000 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros).