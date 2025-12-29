La producción ecológica española bate récord de exportaciones y consolida su liderazgo en Europa

Archivo - Un puesto de frutas y verduras en mercadillo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de productos ecológicos españoles alcanzaron los 3.884 millones de euros en 2024, lo que supone un 27,5% más que en 2023, según los datos del Análisis de la Caracterización y Proyección de la Producción Ecológica publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, el saldo positivo se ve favorecido además porque las importaciones se redujeron a la mitad, hasta 782 millones de euros, lo que ha permitido que la balanza comercial ecológica se elevara hasta 3.102 millones, el máximo de la serie histórica.

De esta forma, los principales destinos de las exportaciones españolas fueron Alemania, Francia y Países Bajos, y fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza y Japón. Así, España es el tercer país del mundo en número de exportadores ecológicos (7,4% del total) y el quinto en importadores (5,7%).

Además, España mantiene su liderazgo europeo en superficie de cultivo ecológica, con 2,95 millones de hectáreas, equivalentes al 12,31% de la superficie agraria útil (SAU). La producción ecológica alcanzó 3,75 millones de toneladas, un 24,06% menos que en 2023 debido a factores coyunturales, mientras que su valor estimado en origen se situó en 4.796 millones de euros, con un incremento acumulado de casi 350% desde 2012.

EL CONSUMO EN LOS HOGARES SE MANTIENE ESTABLE

Por otro lado, el informe muestra que el gasto de los españoles en productos ecológicos alcanzó en 2024 los 2.890 millones de euros, un ligero descenso del 0,89% respecto a 2023.

El gasto per cápita se situó en 59,44 euros, con un 94,2% del consumo realizado en el hogar. Los productos ecológicos representaron el 3,2% del gasto total en alimentación.

En términos de volumen, el consumo de productos ecológicos estuvo encabezado por las frutas frescas, que concentraron el 24,1% del total, seguidas de las hortalizas frescas (17,6%) y del pan fresco, con una cuota del 11,7%.

Agricultura ha señalado que atendiendo al valor económico, el patrón de consumo se desplazó hacia categorías de mayor precio unitario, ya que la carne ecológica lideró el gasto, con el 29,4% del total, seguida de las frutas frescas (13,1%) y del pescado, que representó el 12,2%.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Respecto a los canales de distribución de estos productos, las tiendas tradicionales concentraron el 29,1% del consumo, seguidas de supermercados (28,6%), tiendas de descuento (11%), hipermercados (10,1%) y comercio electrónico (3,3%), mientras que otros canales sumaron el 21,1% restante.

La cuota de mercado de supermercados y tiendas de descuento continuó en aumento, mientras que los hipermercados retrocedieron ligeramente y el comercio electrónico mantuvo su crecimiento.

El informe destaca además a España como potencia internacional en producción ecológica, líder mundial en viticultura y aceite de oliva ecológicos, y entre los tres primeros países en categorías como cítricos y legumbres ecológicas.