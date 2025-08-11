La producción de miel en España se eleva un 20% en la última campaña hasta superar las 33.000 toneladas

Se sitúa en niveles de 2021, tras dos años marcados por la sequía

La producción de miel en España durante la campaña de 2024 alcanzó 33.134 toneladas, lo que supone un incremento del 20% respecto a los registros de 2023 y se sitúa a un nivel similar al registrado en 2021, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, este repunte de producción llega tras dos campañas consecutivas (2022 y 2023) donde se registraron mínimos históricos de producción, debido a los intensos periodos de sequía.

De esta forma, la producción de cera registra una evolución más estable, aunque con un crecimiento del 15% respecto a la campaña anterior. En cuanto al número de explotaciones y al censo de colmenas, ambos han descendido ligeramente (-0,2% y -0,8 %, respectivamente).

Por otro lado, los datos muestran un elevado grado de profesionalización en el sector apícola. Así, el 17 % de las explotaciones apícolas en España son profesionales (más de 150 colmenas), un porcentaje muy superior a la media de la Unión Europea.

SE INCREMENTA EL CONSUMO DE MIEL EN LOS HOGARES

Mientras que el consumo de miel en los hogares españoles creció de forma notable en 2024, hasta situarse en 880 gramos por persona, dato que supone un incremento del 35% con respecto a 2023. Este aumento del consumo ha contribuido a reducir el nivel de autoabastecimiento, que se sitúa en el 79,3%.

Por ello, se ha registrado un aumento de las importaciones de miel, tanto en volumen como en valor, mientras que las exportaciones han descendido, siendo la Unión Europea se mantiene como el principal socio comercial de España.

Respecto a los precios en origen, se mantienen en la línea de campañas anteriores: 3,37 euros por kilo para la miel multifloral y 3,99 euros por kilo para la mielada.