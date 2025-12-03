Prosegur distribuirá mañana cerca de 87 millones de euros en dividendos

Archivo - Oficina central de Prosegur - PROSEGUR - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Prosegur distribuirá este jueves, 4 de diciembre, un dividendo bruto de 0,1593 euros por acción con cargo a reservas voluntarias, lo que representa un desembolso total cercano a los 87 millones de euros para retribuir a sus accionistas.

A los importes brutos abonados se les aplicarán las retenciones fiscales correspondientes según la normativa vigente, tal y como ha informado la compañía de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo con el calendario publicado, este miércoles, 3 de diciembre, se efectuará la liquidación de las operaciones y se determinarán los accionistas con derecho al cobro del dividendo ('record date'), mientras que el pago se realizará mañana.

El consejo de administración de la compañía aprobó a finales de abril, durante la junta general ordinaria de accionistas, la distribución de este dividendo, que se abonará en un único pago a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

GANA 96 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE

Prosegur obtuvo un beneficio neto de 96 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone incrementar por 47,2% las ganancias registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, los ingresos del grupo entre enero y septiembre se situaron en 3.672 millones de euros, cifra un 2,5% a la contabilizada en los tres primeros trimestres de 2024.