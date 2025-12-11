La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras registrar la sede por presunto blanqueo

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante un registro por parte de la Guardia Civil de la sede de la aerolínea Plus Ultra, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policí - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes consultadas por Europa Press, que precisan que la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y, de momento, bajo secreto de sumario.

Se da la circunstancia de que el mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.

La jueza Esperanza Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados "carecían de capacidad de decisión", después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían "agotado el plazo de 12 meses previsto" para el desarrollo de las pesquisas.

"Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra", explicó la magistrada en su resolución.