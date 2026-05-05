Prosegur gana 33 millones hasta marzo, un 15,2% más, y roza los 1.300 millones de ingresos

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Prosegur registró un beneficio neto de 33 millones de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 15,2% respecto a las ganancias obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa, que logró un desempeño financiero positivo en el primer trimestre de este año, alcanzó unas ventas totales de 1.274 millones de euros, un 1,5% más que en el primer tramo de 2025.

Las ventas por región reflejan un crecimiento del 7,6% en el resto del mundo (RoW), del 4% en Europa y un leve descenso del 1,9% en Latinoamérica, debido principalmente al contexto macroeconómico.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Prosegur avanzó un 2,4% entre enero y marzo, hasta los 141 millones de euros, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) alcanzó los 79 millones de euros, un 1,2% más que en el primer trimestre de 2025.

En términos de rentabilidad, el Ebita se situó en 87 millones de euros en el primer trimestre del año, un 0,7% más.

La empresa ha destacado que el crecimiento orgánico ha continuado siendo destacado durante este periodo, con un aumento cercano al 8% y con incremento de volumen en todos los negocios.

PROSEGUR CASH GANA 26 MILLONES

Prosegur Cash registró un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de Prosegur Cash alcanzaron los 497 millones, un 3,7% menos que entre enero y marzo de 2025 debido al impacto "divisa" en varias de las geografías en las que opera el grupo. No obstante, éstas presentaron un crecimiento orgánico del 3,2%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía ascendió a 86 millones de euros, con un descenso del 4,2% en relación al mismo periodo de 2025, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 51 millones de euros, un 7,5% menos que en el primer trimestre del año pasado.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LÍNEAS DE NEGOCIO

En el primer trimestre de 2026, Prosegur Security ingresó 685 millones de euros, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior, con ventas de Estados Unidos que reforzaron su liderazgo al registrar un crecimiento a doble dígito y consolidarse como el segundo mayor contribuidor. Este incremento se vio impulsado por un crecimiento orgánico del 9,6%.

El Ebita de Prosegur Security alcanzó los 19 millones de euros, un 12,7% más, con una mejora del margen apalancada en la escalabilidad y el crecimiento de la productividad comercial. Asimismo, destacó la mejora del flujo de caja operativo en 14 millones de euros, consolidando a Security "como un fuerte generador de caja para el grupo".

Por su parte, la actividad del negocio de alarmas de Prosegur, Prosegur Alarms, experimentó un sólido crecimiento en ventas, gracias al crecimiento orgánico del 22,5%.

La compañía alcanzó un total de 1.072.000 clientes (incluyendo Prosegur Alarms y Movistar Prosegur Alarmas --MPA--), lo que representa un aumento del 8,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos de rentabilidad, el margen de servicio mostró una evolución positiva, situándose en el 48% en Prosegur Alarms y en el 61% en Movistar Prosegur Alarmas. En este punto, destacó MPA, con una fuerte mejora del 17,9% interanual.