Protos, Gullón e Interovic, entre los galardonados con los Premios Alimentos de España 2026

Archivo - Palencia.- Planta de Gullón en Aguilar - GULLÓN - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Protos, Galletas Gullón, Interovic, Opagac y Provacuno figuran entre los galardonados con los Premios Alimentos de España 2026, que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según figura en la orden ministerial publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, estos galardones reconocen la excelencia, la innovación y el compromiso de empresas, profesionales, entidades y colectivos que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector agroalimentario español.

De esta forma, el Premio Extraordinario Alimentos de España 2026 ha recaído en Bodegas Protos, ubicada en Peñafiel (Valladolid), en reconocimiento a una trayectoria que ha convertido a la bodega en uno de los grandes referentes del vino español.

El jurado ha valorado que, a las puertas de su centenario en 2027, Protos representa una de las grandes historias del vino español, al haber sabido combinar tradición, conocimiento e innovación para consolidar un proyecto de excelencia ligado al territorio. Fundada en 1927 en Peñafiel (Valladolid), la bodega ha contribuido de forma decisiva al prestigio de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Ribera del Duero y ha ampliado su proyección con iniciativas como su implantación en la DOP Rueda.

También ha destacado el jurado la capacidad de la bodega para mantener un modelo de crecimiento basado en la calidad, la innovación y la internacionalización, que contribuye a proyectar la imagen del vino español en los mercados nacional e internacional y que genera riqueza y empleo en el medio rural.

Por su parte, el premio a la mejor industria alimentaria ha recaído en Galletas Gullón, ubicada en Aguilar de Campo (Palencia), que reconoce el crecimiento continuo y la evolución de esta industria centenaria, una de las principales productoras de galletas de Europa, que mantiene su condición de empresa familiar.

La galletera, líder en productos sin azúcar, ecológicos y BIO, destaca por la mejora nutricional de sus productos y su apuesta por la innovación, la digitalización y la internacionalización, con exportaciones a 125 países y es uno de los principales referentes industriales de Castilla y León.

La presidenta de Galletas Gullón, Lourdes Gullón, ha celebrado este galardón que les "emociona profundamente". "Supone un espaldarazo a nuestra filosofía por lo bien hecho, por elaborar productos de calidad con materias primas de nuestra tierra con una propuesta que respeta nuestro entorno y a nuestra gente. Hoy somos un referente internacional que nunca ha perdido sus raíces de empresa familiar y arraigo local, por lo que este premio pertenece a todos los que han formado parte de Gullón", ha indicado.

INTEROVIC, PREMIADA POR LA CAMPAÑA DE 'EL PAQUITO'

Mientras que el premio a la innovación es para la Sociedad cooperativa Oleoestepa, de Estepa (Sevilla), que reconoce su firme apuesta por la I+D+i para alcanzar altos niveles de competitividad en sostenibilidad, calidad y eficiencia, con especial atención a la protección del medio ambiente y a la adaptación a las circunstancias climáticas. Su proyecto Sapal aprovecha el alperujo para la producción de biogás y bioestimulantes.

Por su parte, Provacuno ha sido reconocido por su internacionalización alimentaria, ya que el jurado ha valorado su estrategia progresiva de impulso a la internacionalización de la carne de vacuno española, que ha permitido ampliar las exportaciones. Asimismo, ha resaltado sus actuaciones para fomentar el relevo generacional en el sector.

Mientras que la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (Interovic) ha recibido el galardón a la promoción por su campaña 'El Paquito', puesta en marcha en 2019, que ha logrado consolidar en el mercado un nuevo producto para fomentar el consumo de carne de caprino en formatos adaptados a los nuevos usos y tendencias del mercado, siguiendo modelos que ya habían tenido éxito en otras carnes. La campaña tiene, además, un marcado carácter colaborativo, con la implicación del sector de la distribución y del canal Horeca.

Por su parte, el premio a la producción ecológica es para la cooperativa Kikiricoop, de Cabranes (Asturias), que destaca por una producción muy diversificada de productos como crema de avellanas, comidas preparadas ecológicas y transformados de setas o arándanos, entre otros, elaborados con materias primas locales, como las avellanas o la leche, mientras que la iniciativa emprendedora es para La Lleldiría de San Roque de Riomiera (Cantabria), que combina la transformación de la leche de pequeñas ganaderías locales con la recuperación del patrimonio agroganadero y cultural de los valles pasiegos.

El galardón a la producción de la Pesca y de la Acuicultura ha recaído en la Cofradía de Pescadores San José de Cangas (Pontevedra), mientras que el galardón a comunicación ha sido Opagac (Madrid), por el documental-reportaje '1,17'.

Mientras que el galardón a la restauración es para Dársena Interior (Alicante), ya que el jurado reconoce la trayectoria de 65 años de este restaurante alicantino en la defensa, investigación y difusión del arroz español, un producto clave de la gastronomía nacional. También ha destacado su labor de promoción de los arroces, especialmente los de Valencia, y su apuesta por la innovación gastronómica y técnica mediante el desarrollo de nuevas elaboraciones y el uso de productos de proximidad y calidad diferenciada.

La iniciativa para la reducción del desperdicio alimentario ha sido para Honorato Roig Tierno, investigador principal del proyecto Redona (Valencia).

Agricultura ha recordado que estos premios reflejan el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Estrategia Nacional de Alimentación y con el impulso de un sistema alimentario sostenible, innovador, competitivo e inclusivo, capaz de generar valor en toda la cadena alimentaria y contribuir al desarrollo económico y social del medio rural y costero.