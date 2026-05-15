El Puerto de Barcelona defiende que eliminar cruceristas en escala "no resuelve" la saturación

Espacio que ocupará la futura Terminal G de cruceros del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha defendido que eliminar el número de cruceristas en escala "no resuelve los retos de saturación de Barcelona" porque representan menos del 5% de los visitantes, según ha podido saber Europa Press, tras la propuesta del alcalde, Jaume Collboni, de eliminarlos.

Afirman que desde el Puerto ya trabajan para desconcentrar los flujos de visitantes diversificando los puntos de interés y con mejores operativas, y dando prioridad a que Barcelona sea puerto base, han avanzado 'El Periódico de Catalunya' y el 'Ara'.

Recuerdan que firmaron con el Ayuntamiento un acuerdo para reducir la capacidad de 7 a 5 terminales, que supone 250 millones de euros de inversión, 100 de los cuales privados, que se debe desplegar en los 5 próximos años y que trabajan en ello.

Según datos del puerto, el 58% de los cruceristas en 2025 fueron de puerto base, que de media se alojan 2,6 noches, y el de Barcelona es el puerto de Europa "con un porcentaje menor de tránsitos".

APORTAN RIQUEZA

A pesar de esto, aseguran que el crucerista de tránsito también aporta riqueza a Barcelona porque pagan tasa turística sin alojarse, a diferencia de otro tipo de turistas, y tienen un gasto medio de entre 46 a 75 euros por persona y día.

Señalan que el sector de los cruceros tiene "un impacto económico relevante" al generar más de 9.500 puestos de trabajo y aportar más de 700 millones de euros al PIB catalán.