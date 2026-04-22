Las pymes españolas dedican 10 días al mes a tareas administrativas a pesar de la digitalización, según Qonto

Archivo - Pantallas de ordenador en una oficina. - MICIU - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pymes españolas dedican hasta 10 días al mes a tareas administrativas pese al avance de la digitalización, lo que frena su "capacidad estratégica", según el informe 'Radiografía económica y bancaria de la micro y pequeña empresa en España 2026', elaborado por Qonto en colaboración con IO Investigación.

El estudio concluye que la digitalización "no está logrando reducir la carga administrativa". Es más, el 23% de las empresas con alto nivel de digitalización dedica "más de 10 días al mes" a estas tareas, frente al 9% en las de digitalización baja.

Además, el 55% de las compañías considera que las tareas administrativas "restan tiempo al trabajo estratégico". Esta percepción es más acusada entre las empresas "más digitalizadas", donde alcanza el 50%, frente al 35% de las que presentan un menor grado de digitalización.

El uso de múltiples "plataformas sin integrar", según indica el informe, explica en parte esta situación. El 75% de las empresas opera con más de una plataforma para gestionar sus finanzas, lo que genera procesos duplicados y sistemas fragmentados. Así, solo el 25% utiliza una única herramienta integrada.

Esta fragmentación se traduce en una "sobrecarga administrativa": el 47% de las empresas dedica entre dos y cinco días al mes a tareas administrativas bancarias y un 15% supera los diez días. Además, el 42% reconoce que esta situación "reduce el tiempo disponible para el trabajo estratégico".

SOLO UNA DE CADA CUATRO EMPRESAS SON OPTIMISTAS SOBRE LA ECONOMÍA

En paralelo, el ánimo del tejido empresarial ha empeorado "notablemente". Solo el 24% de las empresas se declara "optimista" sobre la economía, frente al 32% del año anterior, mientras que un 51% se muestra "pesimista". La inflación, la caída de la demanda y las nuevas regulaciones figuran entre las principales preocupaciones.

No obstante, el estudio detecta una "correlación consistente" entre digitalización y optimismo. El 34% de las empresas con "digitalización alta" se muestra optimista, frente al 21% de las de nivel medio y el 16% de las menos digitalizadas.

Por otra parte, la relación con la banca tradicional también evidencia tensiones. El 59% de las empresas considera que los bancos "son rígidos y cobran comisiones ocultas", mientras que solo el 25% conoce "con exactitud" lo que paga en comisiones.

En este contexto, el 35% de las empresas ha considerado "abandonar la banca tradicional" en favor de soluciones fintech, un porcentaje que asciende al 48% entre las compañías más digitalizadas.

El director general de Qonto para el Sur de Europa, Lorenzo Pireddu, ha señalado que su estudio "confirma que las empresas españolas están redefiniendo lo que esperan de su entidad financiera" y ha añadido que "ya no basta con ofrecer confianza y seguridad; también son imprescindibles la transparencia, la agilidad y la simplicidad".

Asimismo, ha subrayado que "el reto no es incorporar más herramientas, sino integrarlas mejor", al tiempo que ha destacado que desde la compañía buscan "acompañar a las empresas en ese paso, ayudándolas a sustituir la fragmentación por control, automatización y una visión más clara de sus finanzas".

Por último, Pireddu ha afirmado que las empresas que consigan simplificar su operativa, centralizar herramientas y ganar visibilidad financiera se encontrarán en una posición "más competitiva para afrontar un entorno cada vez más exigente".