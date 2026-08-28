Qantas registra un beneficio de 571,8 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 0,2% más

Archivo - Avión A321XLR de Qantas. - AIRBUS - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea australiana Qantas Airways cerró la primera mitad de su ejercicio fiscal 2025-2026 (finalizada el 31 de diciembre de 2025) con un beneficio neto atribuido de 925 millones de dólares australianos (571,8 millones de euros), lo que representa un modesto crecimiento del 0,2%.

Según la información financiera remitida a la Bolsa de Valores de Australia (ASX), el beneficio subyacente antes de impuestos se situó en 1.456 millones de dólares australianos (aproximadamente 900 millones de euros al cambio actual), lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Este resultado se vio afectado por un impacto extraordinario de 149 millones de dólares australianos (92,1 millones de euros) vinculado a la reestructuración y cierre de Jetstar Asia, los costes legales acumulados y la gestión de un incidente de ciberseguridad.

Por su parte, los ingresos totales y otros ingresos operativos del grupo alcanzaron los 12.896 millones de dólares australianos (7.972 millones de euros) entre julio y diciembre de 2025, lo que supone un avance del 6,3% frente a los 12.129 millones de dólares australianos (7.499 millones de euros) reportados un año antes.

Este crecimiento se vio impulsado principalmente por la solidez de la demanda en el segmento de viajes internacionales de primera clase ('premium') y el buen comportamiento del turismo doméstico.

En el plano estrictamente operativo, el margen operativo del Grupo se mantuvo estable en el 12,3%.

Los ingresos por pasajero por asiento-kilómetro disponible (RASK) aumentaron un 3%, alcanzando los 11,67 centavos de dolar australiano (0,072 euros). Asimismo, el factor de ocupación experimentó un ligero descenso de 0,8 puntos porcentuales, cerrando el periodo en el 84,7%.

El comportamiento por divisiones mostró dinámicas desiguales dentro del grupo. La filial Qantas Domestic aportó un beneficio operativo (Ebit) subyacente de 676 millones de dólares australianos (417,9 millones de euros), con una subida del 4,5% respaldada por la fuerte demanda corporativa y de pymes.

En cambio, Qantas International (incluyendo la división de carga Freight) recortó su beneficio operativo Ebit subyacente un 8,2%, hasta los 300 millones de dólares australianos (185,4 millones de euros), arrastrada por la presión inflacionista en los costes laborales y operativos a pesar de la buena marcha del largo radio.

Por su parte, la aerolínea de bajo coste Jetstar Group logró un Ebit subyacente récord de 492 millones de dólares autralianos (304 millones de euros, un 12,1% más gracias al impulso de la red doméstica, mientras que el programa de fidelización Qantas Loyalty generó 286 millones de dólares australianos (176,8 millones de euros), un 12,2% más al alcanzar los 18,3 millones de miembros.

En lo que respecta a la estructura de costes de la compañía, la partida de combustible se incrementó un 3%, sumando un total de 2.614 millones de dólares australianos (1.616 millones de euros).

Un entorno de precios del crudo relativamente moderado permitió mitigar de forma parcial el encarecimiento de los costes aeroportuarios y el impacto derivado del tipo de cambio de divisas.

A la luz de estos resultados financieros, el Consejo de Administración de Qantas acordó el pago de un dividendo a cuenta totalmente bonificado de 19,8 centavos de dólar australiano (0,12 euros) por acción, y requerirá un desembolso global de 300 millones de dólares australianos (185,4 millones de euros).

El dividendo se pagará el 14 de octubre. Este se suma al dividendo a cuenta de 300 millones de dólares anunciado en febrero y pagado en abril.

La recompra de acciones en el mercado por valor de 150 millones de dólares australianos (92,7 millones de euros) que el grupo anunció en los resultados financieros del primer semestre de 2026 no se llevará a cabo.

Finalmente, la deuda neta aumentó a 6.200 millones de dólares (3.833 millones de euros) a finales de junio de 2026, situándose en el punto medio del rango objetivo del Grupo,

Por su parte, la inversión neta en capital ascendió a 4.000 millones de dólares (2.473 millones de euros), debido a la continuidad del programa de renovación de la flota del Grupo. Se prevé que la inversión en capital para el ejercicio fiscal 2027 se sitúe entre 4.300 y 4.600 millones de dólares (entre 2.658 y 2.843 millones de euros).

PERSPECTIVAS POSITIVAS

La aerolínea asegura que la demanda de viajes se mantiene sólida y continúa siendo una prioridad para los clientes, registrándose una gran fortaleza en la actividad internacional de Qantas y Jetstar impulsada por la reordenación de flujos de viajeros fuera de Oriente Medio, mientras que el mercado nacional se sitúa en línea con los niveles del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Ante este escenario favorable, el Grupo prevé que los ingresos totales por unidad (TRASK) aumenten entre un 8% y un 10% tanto en el negocio doméstico como en el internacional durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2027 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se anticipa una aportación positiva del programa Qantas Loyalty, con un crecimiento estimado del EBIT subyacente de entre el 5% y el 7% para el ejercicio 2027, encaminándose hacia su objetivo a largo plazo de alcanzar entre 800 y 1.000 millones de dólares (494,6 y 618,2 millones de euros) para el año 2030.

En el capítulo de costes e inversiones, el Grupo prevé un escenario con precios elevados del combustible de aviación durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2027, con un gasto estimado de aproximadamente 3.600 millones de dólares (2.225 millones de euros) que incluye coberturas, costes brutos de carbono e iniciativas de transformación; un impacto mitigado mediante una alta cobertura en crudo Brent y coberturas estratégicas.

Por su parte, la incorporación de nuevas aeronaves --destacando la introducción del primer Airbus A350-1000 ULR para rutas de ultra largo radio-- generará unos costes de entrada en servicio de 165 millones de dólares (102 millones de euros) en el ejercicio 2027.

Para compensar el IPC, la compañía aplicará un plan de transformación de 475 millones de dólares (293,6 millones de euros), esperando que la deuda neta se sitúe en la parte alta de su rango objetivo al cierre de junio de 2027 antes de tender hacia el tramo medio en el ejercicio fiscal 2028.