Ramón Bilbao se alía con el Atlético de Madrid para impulsar su crecimiento en el mercado español

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ramón Bilbao, bodega que pertenece al grupo Zamora Company, apuesta por impulsar su presencia a nivel nacional y llegar a más público tras convertirse en el proveedor oficial de vinos del Atlético de Madrid, un hito que considera "clave" en su estrategia de crecimiento.

"Ser el proveedor oficial de vinos del Atlético de Madrid es un hito clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento. Esta alianza, que se inició en el año del Centenario de Ramón Bilbao, refuerza nuestro compromiso con la curiosidad y la ambición por superar nuevos desafíos", ha asegurado el director Zamora Company Iberia, Carlos Gallego Labajo, en declaraciones a Europa Press.

El directivo del grupo ha reconocido que con el Atlético de Madrid comparten una "historia marcada por el espíritu audaz, entusiasta e innovador" y ha destacado que esta colaboración "va más allá del patrocinio", ya que ambos comparten "valores fundamentales como la perseverancia, la pasión y la búsqueda de la excelencia".

"Creemos que esta unión es una forma natural de conectar la pasión por el vino con la emoción del deporte. Tanto Ramón Bilbao como el Atlético de Madrid creemos en la importancia de crear experiencias memorables, y este acuerdo nos permite celebrar esa conexión emocional que se genera tanto en una copa de vino como en un estadio lleno de aficionados", ha asegurado.

Con esta alianza, Ramón Bilbao sigue revolucionando y modernizando el sector vitivinícola. "Esta alianza nos permite seguir impulsando nuestros límites. Estar presentes en un entorno de entretenimiento tan prestigioso como el del Atlético de Madrid nos brinda una oportunidad única para conectar con un público afín, reforzar nuestra imagen de marca y ampliar nuestro alcance a nuevas audiencias que comparten nuestra visión", ha señalado.

De esta forma, Ramón Bilbao cuenta con presencia dentro del estadio Riyadh Air Metropolitano con presencia exclusiva en todas las áreas VIP, destacando el nuevo Club Ramón Bilbao -anteriormente Club Norte-, un espacio 100% intervenido por la marca, que ofrece a los aficionados una experiencia "sensorial única, premium y sofisticada, evocando el ambiente de una vinoteca moderna".

Además, la marca también está presente en el videomarcador, el circuito IPTV y las pantallas de la zona VIP antes del inicio de cada encuentro. "A lo largo de la temporada, llevaremos a cabo diversas activaciones en la fan zone, donde los aficionados podrán interactuar con nuestra marca", ha explicado.

AMPLIACIÓN DE LA ALIANZA A EVENTOS Y CONCIERTOS.

Una vinculación que no sólo estará presente en los partidos de fútbol del Atlético de Madrid, tanto en Liga como en Champions League, ya que también se trasladará a eventos y conciertos que albergará el feudo colchonero como los esperados de Bad Bunny o The Weeknd, entre otros. "También tendremos presencia en las barras durante conciertos y espectáculos, consolidando al estadio como un punto de encuentro donde el vino y el entretenimiento se fusionan más allá del terreno deportivo", ha avanzado Gallego a Europa Press.

De esta forma, el director de Zamora Company Iberia apuesta por este tipo de alianzas deportivas para impulsar el posicionamiento y expansión de Ramón Bilbao. "Esta alianza refuerza nuestro compromiso con la excelencia, ofreciendo una inmersión completa en la filosofía de Ramón Bilbao: curiosidad, autenticidad y pasión por vivir nuevas experiencias sensoriales", ha subrayado.

"Seguimos apostando por propuestas que vayan más allá del vino, creando conexiones reales con los consumidores a través de vivencias de alta calidad. Creemos que, al igual que en el deporte, en la vida y en el vino, el viaje es tan importante como el destino", ha concluido.