Recogidos siete millones de kilos de uva en los primeros días de la vendimia del Marco de Jerez (Cádiz)

Archivo - Acto de la Pisa de la Uva, que marca el inicio de las Fiestas de la Vendimia de Jerez de la Frontera. A 02 de septiembre de 2025, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la vendimia en el Marco de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, ha recogido en estos primeros días algo más de siete millones de kilos de uva, unos datos muy iniciales ya que hasta el momento solo se está trabajando en seis lagares de la zona, cuatro de ellos en los pagos de Jerez.

Para 2026 el Consejo Regulador del Marco de Jerez prevé una campaña "normal" que alcance los 55 millones de kilos de uva, unos datos considerablemente mayores a los obtenidos en 2025, cuando apenas se recogieron 34,5 millones, un año que fue "atípico" en palabras del presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, a Europa Press.

Es por eso que las valoraciones al respecto de la presente campaña son positivas para el sector, que tiene por delante una vendimia "ideal", como ha definido Saldaña al respecto, explicando que las condiciones medioambientales han sido "muy diferentes" a las de 2025.

En ese sentido, ha comentado que las viñas de la provincia han contado con "bastante lluvia" en invierno y con una primavera "bastante seca", a lo que se suma que los agricultores ya estaban prevenidos ante enfermedades como el mildiu, que el año pasado provocó la pérdida de un 30% de la cosecha.

"No ha habido prácticamente nada de enfermedades, de plagas, ha estado todo muy controlado y la uva tiene también un aspecto súper sano y está muy bonita", ha valorado el presidente del Consejo Regulador.

Hasta mediados de agosto no se espera que la vendimia se generalice ya en todos los pagos del Marco, que ha iniciado su campaña en las primeras viñas de Jerez, El Puerto y Chipiona.

No obstante, cabe señalar que este año, como ya pasara en otros veranos anteriores la vendimia ha adelantado su inicio al mes de julio, debido al estado fenológico del viñedo y a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas de junio y julio, que provocaba que en viñas en concretas situadas en pagos del interior se alcanzasen los niveles de maduración aconsejables para el comienzo de la vendimia.

No es el caso de la generalidad de los viñedos de la denominación de origen, que siguen esperando para alcanzar el nivel óptimo para la recogida de la uva.

Según datos del Consejo Regulador consultados por Europa Press, los cuatro lagares activos de Jerez han molturado ya 6,2 millones de kilos de uva, con una graduación media de 11,7º Baumé. En Chipiona y El Puerto, con un lagar recogiendo en estos momentos, se han procesado ya 773.000 y 9.300 kilos de uva.

El año agrícola 2025-26 se ha cerrado con una pluviosidad ""entre normal y alta para lo que son los niveles habituales en el Marco de Jerez, por encima de los 650 litros por metro cuadrado en casi todos los pagos de la denominación de origen.

Las intensas lluvias de invierno no ha afectado a la maduración de la uva en sí, aunque sí que retrasó las labores de poda, ya que el acceso a las viñas era "impracticable" en algunos puntos, como ha reconocido César Saldaña, quien pese a ello lo ha definido como "un problema menor", advirtiendo que si esas lluvias hubieran caído en primavera "habría sido más grave".