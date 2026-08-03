Red Sea Global y DarkSky crean la primera certificación para resorts que protegen el cielo nocturno

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Red Sea Global (RSG) y DarkSky International han impulsado la creación de la primera certificación mundial destinada a reconocer a los complejos turísticos comprometidos con la protección de los cielos nocturnos y la reducción de la contaminación lumínica.

Bajo este nuevo marco, Desert Rock y Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, ubicados en el Mar Rojo, se han convertido en los primeros alojamientos del mundo en obtener el sello DarkSky Approved Lodging & Resort.

La iniciativa distingue a aquellos establecimientos que implementan una iluminación exterior responsable que minimiza el impacto ambiental sobre la fauna y promueve el astroturismo.

El modelo desarrollado por RSG sitúa la gestión lumínica como un pilar clave del turismo regenerativo. Reducir el exceso de luz nocturna no solo optimiza el consumo energético, sino que resulta fundamental para proteger a especies sensibles -como las crías de tortuga marina, que se orientan mediante el brillo natural del horizonte- y garantiza experiencias astronómicas de alta calidad para los huéspedes.

Actualmente, Red Sea Global cuenta con 15 resorts en funcionamiento distribuidos en tres destinos, y prevé extender el cumplimiento de los estándares de DarkSky de forma paulatina a la totalidad de su cartera.

A medida que se incorporen nuevas propiedades, la compañía continuará impulsando la certificación de nuevos establecimientos, reforzando así su compromiso con la protección de los cielos nocturnos y el turismo regenerativo.