Reig Jofre multiplica por más de dos su beneficio hasta junio y gana 3,4 millones de euros

Archivo - Una trabajadora de la fábrica de Reig Jofre en el laboratorio, en Barcelona, Cataluña (España), a 26 de marzo de 2021. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Reig Jofre cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto consolidado de 3,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 126% en comparación con los 1,5 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra de negocios alcanzó los 168,45 millones de euros entre enero y junio, con un ligero repunte del 1% respecto a los 167,4 millones del primer semestre de 2025.

Esta progresión en las ventas se vio condicionada por una disrupción temporal en la cadena de suministro de su filial de salud y nutrición Forté Pharma en Francia y Bélgica a causa de un incendio a mediados de marzo, situación que quedó completamente normalizada en el mes de junio.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (EBITDA) se situó en 17,9 millones de euros, lo que representa un aumento del 27% frente a los 14,1 millones obtenidos un año antes, elevando el margen de EBITDA sobre ventas al 11%.

La firma ha destacado que este avance refleja una "clara recuperación" impulsada por el desempeño comercial del negocio de Specialty Pharmacare y la reactivación de la división de antibióticos.

IMPULSO EN SPECIALTY Y AVANCES EN INFRAESTRUCTURAS

Por áreas de negocio, la división de Specialty Pharmacare lideró el crecimiento operacional con un volumen de ventas de 67 millones de euros (+14%), impulsada de forma notable por la franquicia osteoarticular (+23%) y sus fármacos Droglican y Cartexan en Polonia (+57%).

En la división de Pharmaceutical Technologies, las ventas alcanzaron los 69 millones de euros (-2%). En este segmento destaca la puesta en marcha de la nueva línea productiva de antibióticos en Toledo tras obtener la aprobación regulatoria en junio, lo que impulsó las ventas de esta franquicia un 16% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2025.

Por el contrario, la división de Consumer Healthcare (Forté Pharma) registró un descenso en su facturación del 17%, hasta los 32 millones de euros, debido al incidente en la cadena de suministro, si bien la farmacéutica prevé una fuerte recuperación durante el tercer trimestre ante el inicio de la campaña de otoño con productos de prevención, energía y sueño.

AUMENTO DE INVERSIONES Y BIOTECNOLOGÍA

A 30 de junio de 2026, las inversiones acumuladas se situaron en 20,9 millones de euros. Destaca el impulso a las inversiones industriales --que incluyen la nueva planta GMP de Leanbio y la adecuación de la planta de Barcelona al Anexo 1 GMP-- y el avance de proyectos de I+D como los biosimilares desarrollados por Syna Therapeutics, sumando conjuntamente 10 millones de euros invertidos en el ámbito biotecnológico durante el semestre.

Asimismo, la deuda financiera neta se situó en 118 millones de euros, ajustando el ratio DFN/EBITDA en 3,4 veces, debido principalmente al esfuerzo inversor desplegado en filiales como Syna y Leanbio.

De cara al mercado bursátil, la compañía registró un avance en la cotización de su acción del 5% en lo que va de año, hasta cerrar en los 2,69 euros por título al cierre del periodo, con una capitalización bursátil de 211 millones de euros.