Repsol se alía en renovables con la emiratí Masdar en una cartera en España valorada en 849 millones

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España)- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Repsol se ha aliado en renovables con el gigante emiratí Masdar con la venta de una participación del 49,99% en una cartera operativa de 705 megavatios (MW) valorada en 849 millones de euros, con potencial de crecimiento futuro de 565 MW mediante hibridación, que comprende eólica, solar y almacenamiento en baterías, informó la compañía.

En concreto, la cartera comprende 13 parques eólicos (402 MW) y seis parques solares fotovoltaicos (303 MW), todos ellos puestos en operación en 2025 y en el primer trimestre de 2026.

El acuerdo ha sido firmado en Abu Dhabi por el consejero delegado de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, y el director ejecutivo de Generación Baja en Carbono de Repsol, João Costeira.

La operación forma parte de la estrategia renovable del grupo dirigido por Josu Jon Imaz, orientada a optimizar la estructura financiera del negocio, acelerar el crecimiento con socios estratégicos y rotar parte de su cartera, a través de la que ha cerrado acuerdos con Pontegadea, el vehículo inversor del fundador de Inditex Amancio Ortega, o Schroders Greencoat, entre otros.

Así, se trata de la octava rotación de activos renovables realizada por Repsol, por un total de 3.850 MW tanto en España como en Estados Unidos, y se prevé que se cierre a finales de este año, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales. Actualmente, Repsol cuenta con 6.000 MW de capacidad renovable en operación.

UNA REDUCCIÓN DE DEUDA NETA DE 700 MILLONES.

Masdar desembolsará un importe aproximado de 150 millones de euros, se estima que la transacción supondrá una reducción de la deuda neta del Grupo Repsol de 700 millones de euros y que no tendrá un impacto significativo en la cuenta de resultados de la energética, indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fuentes financieras indicaron a Europa Press que Barclays ha sido único asesor financiero de Repsol en la operación, mientras que la emiratí Masdar ha contado con BNP Paribas.

En el marco de la operación, Repsol cerró el pasado mes de diciembre una financiación sindicada de 550 millones de euros para el portfolio, otorgada por Banco Sabadell, Abanca Corporación Bancaria, CaixaBank, BNP Paribas, UniCredit Bank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El director ejecutivo de Generación Baja en Carbono de Repsol, Joao Costeira, señaló que este acuerdo representa "un nuevo paso adelante" en la estrategia del grupo "para maximizar la rentabilidad, permitiendo incorporar a un socio global líder en el sector de las energías renovables, al tiempo que se sigue reforzando el valor del portafolio de activos de alta calidad".

Mientras, el consejero delegado de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, señaló a España como "una de las grandes economías europeas de mayor crecimiento", y donde las energías renovables "están desempeñando un papel fundamental en el impulso de ese crecimiento".

Asimismo, valoró que este acuerdo con Repsol refuerza la cartera de la firma emiratí, "al tiempo que profundiza su apoyo a las ambiciones económicas de España". "Esperamos invertir en el crecimiento de estos activos y seguir consolidando nuestra sólida colaboración con Repsol", dijo.

NUEVA ALIANZA PARA MASDAR.

De esta manera, con esta adquisición, Masdar continúa con su estrategia de asociarse con otros líderes del sector para impulsar el despliegue de energías renovables a nivel global, con el objetivo de alcanzar 100 gigavatios (GW) de capacidad en 2030.

Así, una vez completada la operación, la firma de renovables emiratí contará con una capacidad operativa de 4,1 GW en la Península Ibérica y aproximadamente 1 GW en desarrollo.

Masdar, que en 2024 adquirió Saeta Yield en una operación por unos 1.200 millones de euros, cuenta además con importantes alianzas en renovables con Iberdrola o Endesa.