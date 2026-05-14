Repsol garantiza, con inversiones de más de 1.500 millones, el suministro de queroseno ante la crisis de Irán

1087208.1.260.149.20260514145140 El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz (i), y el presidente de Repsol, Antonio Brufau (d), durante la Junta General de Accionistas de Repsol, en el Campus Repsol, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha subrayado el "firme compromiso" de la compañía con el suministro energético que España y Portugal necesiten, especialmente en lo referente al combustible de aviación para un sector clave como el turismo de cara a este próximo verano, a pesar del complicado contexto por la crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo.

En su intervención en la junta general de la compañía, Imaz recordó que la energética ha invertido "fuertemente" en los últimos meses, con más de 1.500 millones de euros, tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, para aumentar sus inventarios y hacer frente a las necesidades futuros y para que España esté "mejor preparada" ante un entorno complejo.

Asimismo, defendió que las empresas del sector del refino hicieron "los deberes" en el pasado y, cuando las refinerías estaban cerrando en el resto de Europa, empresas como Repsol apostaron por invertir en sus centros, con más de 15.000 millones de euros en los últimos años en sus refinerías.

"Gracias a que apostamos y a que esta casa apostó por esa inversión, hoy podemos decir que estamos más cerca de que en España se pueda asegurar la seguridad de suministro y nuestro compromiso con la sociedad española y a que sectores clave para esta economía, como es, por ejemplo, el sector turístico, se vean mínimamente afectados", dijo.

Imaz, que reconoció que incluso en la hipótesis de que mañana mismo reabriera el estrecho de Ormuz se tardaría "como mínimo" dos o tres meses en volver a ver unos flujos normalizados de productos a Europa, consideró así que se pueden "vivir en las próximas semanas situaciones de complejidad de suministro de productos" en el Viejo Continente, aunque subrayó con rotundidad que España está "mucho mejor pertrechada".

Y es que el ejecutivo de Repsol recordó que las empresas del sector del refino en el país "hicieron los deberes" en el pasado, a pesar de "las señales en contra que se estaban dando por parte de las autoridades europeas", lo que ha permitido estar ahora en una mejor posición que el resto de países.

Imaz, que señaló que en España el consumo de queroseno actualmente puede estar en unos 156.000, 160.000 barriles diarios, apuntó que desde "el día uno" del conflicto tomó las medidas, con una inversión de más de 1.500 millones de euros, para estar "mejor preparados y poder tener el queroseno que necesita la economía española este verano y a lo largo de todo el año".

UN EXCEDENTE DE UN 20-25%.

Así, estimó que la compañía está ahora en condiciones de cubrir todo el suministro para sus clientes y, además, contar con un excedente aproximado de un 20% o 25%.

Por otra parte, dentro de la actualización estratégica 2026-2026 lanzada por el grupo el pasado mes de marzo, Imaz resaltó la "prioridad" de la compañía con una retribución para el accionista "competitiva y atractiva".

"EL ÚNICO TECHO DE LA ACCIÓN ESTÁ EN NOSOTROS MISMOS".

Así, indicó que el dividendo por acción aumentará entre un 6% y un 9% anual hasta 2028, como resultado del incremento de la retribución en efectivo y de las recompras de títulos, con lo que podrá estar por encima de los 1,3 euros en tres años. "El único techo que tiene la acción de Repsol está en nosotros mismos", dijo al respecto.

En este sentido, la Junta General de accionistas de la energética ha aprobado un dividendo de 0,551 euros brutos por acción -con cargo a los resultados del ejercicio 2025- que se pagará el próximo 8 de julio.

De esta manera, sumado a lo ya abonado el pasado mes de enero, la retribución total para 2026 se situará en 1,051 euros brutos por acción, un aumento del 7,8% respecto a 2025.

Asimismo, los accionistas han dado el visto bueno al reparto de otros 0,53 euros brutos por acción con cargo a reservas libres, cuya distribución está prevista a lo largo del mes de enero de 2027, en la fecha que concrete el consejo de administración.

La Junta también ha respaldado una reducción de capital a través de la adquisición de acciones por una cantidad equivalente a 350 millones de euros y a la delegación en el consejo de la facultad de ejecutar reducciones de capital adicionales hasta un máximo de 110.537.433 acciones propias, equivalentes al 10% del capital social, para tener una mayor flexibilidad a la hora de llevar a cabo amortizaciones de acciones.

También ha recibido el visto bueno por los accionistas la designación como auditor de PricewaterhouseCoopers y la reelección como consejeros de Carmina Ganyet i Cirera, Emiliano López Achurra, Iván Marten Uliarte e Ignacio Martín San Vicente.