Repsol invertirá 292 millones en un segundo electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor en Muskiz

Repsol ha iniciado ya las obras en su refinería de Petronor, en Muskiz (Bizkaia), de un segundo electrolizador a gran escala de 100 megavatios (MW), que finalmente entrará en funcionamiento en 2029 y cuya inversión inicial se eleva a 292 millones de euros.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado este lunes la refinería para conocer precisamente los proyectos e inversiones previstos por Petronor, a la que ha calificado como una de las "joyas tecnológico-industriales" en el sector de la energía y ha llamado a "cuidar y valorar".

Este nuevo electrolizador se une al de 2,5 MW ya operativo, al de 10 MW que estará construido este año para alimentar la planta de combustibles sintéticos, así como a otros proyectos que tiene previstos Petronor dentro de su apuesta "por la transición energética, la transformación de la industria y el bienestar de la sociedad".

El proyecto cuenta ya con toda las autorizaciones medioambientales y administrativas para su desarrollo, que será íntegramente realizado por empresas europeas. Será uno de los mayores eletrolizadores de España, -donde Repsol construirá otro en Cartagena- y de Europa, y está previsto que genere cerca de 900 empleos directos, indirectos e inducidos durante sus distintas fases.

La producción máxima anual de hidrógeno del electrolizador será de hasta 16.500 toneladas, lo que permitirá evitar que se liberan hasta 167.000 toneladas de CO2, al sustituir la producción de hidrógeno a partir de gas natural por hidrógeno producido a partir de fuentes de electricidad renovable. Esta infraestructura servirá para descarbonizar la propia refinería de Muskiz.

La energética, que tiene como objetivo alcanzar las 0 emisiones netas en 2050, ha empezado ya en este primer semestre de 2026 a construir este electrolizador con los primeros movimientos de tierra para la adecuación del terreno de la parcela, ubicado en el extremo sureste de la refinería de Petronor, en el término municipal de Abanto Zierbena. La inversión inicial se eleva a esos 292 millones y finalmente entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2029.

Este electrolizador, "alineado con la estrategia europea", ha sido reconocido como Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) por la Comisión Europea y, por ello, contará con una subvención de 160 millones.

La nueva instalación de producción de hidrógeno renovable está basada en un electrolizador de tecnología alcalina presurizado, de fabricante europeo, que utilizará agua purificada y electricidad renovable para producir hidrógeno. El hidrógeno producido será puesto a disposición de todos los actores industriales del Corredor Vasco del Hidrógeno, y estará conectado a la infraestructura de hidrogenoductos.

Está previsto que la refinería de Petronor será el principal consumidor del hidrógeno producido mientras se desarrolla la infraestructura de distribución. El suministro de electricidad se hará desde la subestación de la red de transporte de Abanto, propiedad de Red Eléctrica.

En el transcurso de la visita a Petronor, a la que también ha asistido el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Lauregi, el Lehendakari ha estado acompañado por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, quien ha subrayado que la empresa es "vivo ejemplo" de la transición energética.

López Atxurra, que ha destacado que Petronor siempre ha buscado la "mejor tecnología disponible", ha afirmado que la apuesta por el hidrógeno es la apuesta por la descarbonización de la actividad productiva de Petronor. "No es un producto fashion, sino un producto e inversión de mucha tecnología para generar un hidrógeno que sea competitivo en términos de precio", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado la importancia de esta inversión que se suma a las de los otros dos electrolizadores y ha señalado que Petronor apuesta por una inversión tecnológica permanente que el año pasado se concretó en 150 millones.

"Para nosotros la transición energética, la transición digital y la innovación y mejora tecnológica son consustanciales a la productividad de la planta", ha manifestado López Atxurra, que ha destacado también que Petronor es fundamentalmente "un actor para la mejora del bienestar y de las personas".

Por su parte, el Lehendakari ha aludido al debate sobre la soberanía estratégica de Europa, incluida la energética, y ha recordado que los informes de Mario Draghi y Enrico Letta evidenciaron que Europa está "en una encrucijada": ser soberanos o convertirse "en vasallos de un tercero".

Pradales, que ha señalado que la invasión rusa de Ucrania evidenció esa "total" dependencia energética de los europeos, ha recordado que todos forman el proyecto europeo y hay que "mirarse" a uno mismo, "sin miedo" a lo que se ve en el espejo.

Además, ha subrayado que los datos son "preocupantes y claros", ya que Euskadi solo produce el 8,8% de la energía que consume y, de lo que produce, solo el 7,9% es energía renovable. "Producimos poca energía pero consumimos mucha, sobre todo combustibles fósiles e importamos de fuera", ha añadido.

Según ha indicado, la pregunta es si Euskadi está preparada para dar la vuelta a la situación y dar "pasos adelante en soberanía energética", para subrayar que el reto "enorme" al que se enfrenta Europa es "descarbonizar" la industria y lograr un modelo de desarrollo "competitivo, sostenible y lo más rápido posible".

"Es nuestra obligación realizar una transición energética y una descarbonización económica inteligente. Nos estamos jugando mucho: el empleo de miles de personas, nuestro tejido productivo, la cohesión social, el progreso tecnológico y, también, el equilibrio medioambiental", ha añadido.

También ha manifestado que Euskadi está "dando pasos adelante" y los vascos también deben asumir "su responsabilidad para contribuir a la autonomía estratégica de la Unión". En este sentido, ha señalado que proyectos como el del electrolizador son "muy importantes".

Tras recordar la apuesta de Euskadi por "mas industria, mejor industria y menos emisiones", ha defendido que, para lograrlo, la cadena de valor del hidrógeno es una de las apuestas estratégicas por diversos motivos. "Uno de ellos, porque se necesita para complementar la electrificación y avanzar en la descarbonización. En segundo lugar, por su potencial para generar nuevas empresas y actividades de I+D, y, por último, porque Euskadi tiene capacidades industriales propias y singulares", ha resumido.

En su discurso, ha subrayado que Petronor es "motor industrial, fiscal y de bienestar vasco". Tras indicar que aporta el 5,5% de la recaudación total de las tres haciendas forales de Euskadi, ha afirmado que es un "contribuidor neto del bienestar" de Euskadi, ha calificado a la compañía como una de las "joyas tecnológico-industriales" en el sector de la energía y, por lo tanto, una empresa "estratégica para el país, que, como tal, se debe cuidar y valorar". "Tenemos que cuidar y valorar a las empresas estratégicas del país", ha remarcado.

Pradales ha destacado que la inversión del electrolizador es "motivo de orgullo" para los vascos, y muestra "una apuesta inequívoca por el futuro de esta refinería que aspira a seguir siendo referencia de competitividad y sostenibilidad" en Euskadi y en el conjunto de la UE.

Por último, ha manifestado que el hidrógeno producido en Petronor no solo se utilizará en la refinería, sino que también se distribuirá a otros usuarios industriales y de movilidad. Por lo tanto, ha señalado que los vascos contribuyen desde la "humildad" a lograr una mayor autonomía estratégica en Europa.