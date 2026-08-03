Las reservas en los restaurantes ubicados en la franja de totalidad del eclipse se disparan un 32%

Archivo - Eclipse parcial del sol - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las reservas en los restaurantes ubicados en la franja de totalidad del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto se disparan un 32% impulsados por el turismo astronómico, según los datos del análisis realizado por CoverManager, el sistema de gestión de reservas y eventos en España.

En concreto, el recorrido del eclipse está condicionando la planificación turística y la demanda en los restaurantes situados en la franja de totalidad. Así, los los restaurantes ubicados en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón registran un crecimiento agregado del 32% en el volumen de comensales con reserva previa respecto a un miércoles de referencia del mismo mes.

Los datos del informe revelan que el crecimiento de las reservas se concentran de forma notoria en las regiones que van a tener una mejor visibilidad de este fenómeno astronómico.

De esta forma, Galicia lidera el ranking nacional con un incremento del 61% en comensales anticipados, impulsada especialmente por A Coruña, seguida por Castilla y León, que registra un aumento del 42,2%, generando un nivel de reservas atípico para el mes de agosto en el interior peninsular.

Por su parte, Aragón mantiene un crecimiento sólido del 12,8% impulsado por Zaragoza, y Asturias presenta una tendencia sostenida con un 2,8% de aumento.

A nivel local, el impacto se magnifica en las consideradas 'zonas cero' como León, que encabeza el crecimiento nacional con un 112,8% en comensales previos, seguida de A Coruña (92,7%), Castellón (76,4%), Segovia (71,2%) y Zaragoza (42,1%).

Este comportamiento contrasta fuertemente con regiones fuera del eje principal de visibilidad. En la costa central valenciana, por ejemplo, el consumidor mantiene los patrones de reserva de última hora propios de agosto. Sin embargo, Castellón rompe por completo esa tendencia autonómica y, por su proximidad a la franja, dispara un 76,4% su volumen de clientes con reserva previa.

Otro de los cambios que muestra el informe es el perfil del consumidor para este día, ya que a nivel nacional, la tradicional mesa para dos pierde peso de cara al 12 de agosto, mientras que ganan protagonismo las reservas de grupos y familias que han decidido juntarse para vivir juntos el fenómeno durante la tarde.

De esta forma, esta tendencia se traduce en un aumento del tamaño medio de las mesas en gran parte del norte peninsular. Galicia lidera el crecimiento, con un incremento del 35,6%, al pasar de 3,4 a 4,6 personas por reserva, seguida por Castilla y León, con un aumento del 13,5%, y Aragón, donde el tamaño medio de las mesas crece un 6,6%.

La alta anticipación para este evento va muy ligada a una fuerte digitalización de la demanda para asegurar una mesa. En comunidades como Asturias, el 95% de los usuarios ha recurrido a Internet para asegurar su mesa, un patrón que se repite en la Comunidad Valenciana, donde el 80,7% de las mesas se han gestionado de forma 'online', priorizando las web propias de los restaurantes.