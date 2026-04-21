Rosario Sánchez tiende la mano al turismo para seguir analizando impacto de Oriente sin restar sostenibilidad

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el CEO de Grupo Hotusa, Amancio López, durante la cuarta edición de “Spain Talks” en Londres. - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha tendido la mano al sector turístico para continuar trabajando conjuntamente en el análisis del impacto del conflicto en Oriente Próximo, sin desviarse de los objetivos de sostenibilidad.

Así lo ha manifestado en la inauguración en Londres de la cuarta edición de 'Spain Talks', un encuentro de Turespaña, en la que ha acentuado la colaboración y las sinergias con "un país amigo como es Reino Unido", para ser "aún más resilientes y competitivos" ante la incertidumbre de la guerra.

En su intervención, Sánchez ha vuelto a reiterar la resiliencia y la seguridad de España como destino, recordando también la postura española contraria a la guerra y defendiendo el multilateralismo como respuesta a la situación actual.

Reino Unido es el principal mercado turístico emisor hacia España. En los últimos meses, el gasto de los turistas británicos creció un 4,3% en los últimos doce meses, lo que supone un crecimiento ligeramente superior al del número de turistas en el mismo período, del 3,5%.

Además, el comunicado del Ministerio de Industria y Turismo ha valorado que la tendencia es de avance hacia la desestacionalización, con una estabilización en los meses de verano y un crecimiento continuo en las estaciones intermedias, con especial relevancia en el norte de país y la España verde.

Por otro lado, en la jornada se ha anunciado la Personalidad Turística del año 2026 de Wanderlust Spain, reconocimiento otorgado al presidente y CEO de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, por su contribución al crecimiento internacional y la modernización del sector, así como su compromiso y visión a largo plazo para el turismo sostenible.