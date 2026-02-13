Safran reduce un 16,7% sus pérdidas en 2025, hasta 479 millones, y mejora previsiones y dividendo

Archivo - Logo de Safran. - SAFRAN - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Safran redujo un 16,7% sus pérdidas netas atribuidas en 2025, hasta 479 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 575 millones de euros que se anotó en 2024, según ha informado este viernes la compañía francesa aeroespacial y de defensa, que ha mejorado sus previsiones para este año y ha elevado su dividendo.

El beneficio en términos ajustados fue de 3.174 millones de euros en 2025, un 3,5% más que doce meses antes, mientras que la facturación se situó en 31.329 millones de euros, lo que representa un avance del 14,7% comparado con el volumen de negocio previo de 28.154 millones de euros.

MEJORA DEL 14,4% EN EL BENEFICIO OPERATIVO

Esto coincidió con la mejora del 14,4% en el beneficio operativo, que fue de 4.787 millones de euros.

"2025 fue un año excepcional para nuestro negocio, marcado por un tráfico récord de pasajeros y un creciente impulso en las actividades de defensa", ha explicado el consejero delegado, Olivier Andriès, que ha añadido que en un "entorno complejo logró unos ingresos sin precedentes en el mercado de accesorios y la producción de motores LEAP, ambos impulsados por mejoras en la cadena de suministro".

Safran ha mejorado su previsión de ingresos para 2026 y ahora espera que la facturación crezca alrededor de un 15% y que el 'cash flow' llegue a alrededor de 3.900 millones de euros. Igualmente, se propondrá un dividendo de 3,35 euros por acción por el ejercicio 2025, un 16% más.

Por último, la firma gala ha recordado que durante el pasado ejercicio recompró 5,1 millones de acciones para su cancelación, lo que representa un importe total de 1.345 millones de euros.

En total, Safran canceló un total de 8,9 millones de acciones en 2024 y 2025, lo que representa un importe agregado de 2.100 millones y da como resultado un aumento de la propiedad del capital del 2,13%.