Samsung anticipa su mayor beneficio trimestral desde 2022 gracias al impulso de la IA

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics espera registrar un beneficio operativo de 12,1 billones de wones (7.310 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que supondría un incremento del 32% respecto del resultado anotado en el mismo periodo de 2024 y sus mayores ganancias por operaciones desde mediados de 2022 gracias al impulso de la demanda de chips para IA.

En comparación con los tres meses inmediatamente anteriores, la previsión de resultado operativo de Samsung para el tercer trimestre implica una mejora del 157% respecto de los 4,7 billones de wones (2.840 millones de euros) contabilizados por la multinacional entre abril y junio de 2025.

En cuanto a las ventas, el fabricante de Suwon confía en que sus ingresos sumarán 86 billones de wones (51.960 millones de euros) en el tercer trimestre, una cifra un 8,7% superior a la anotada por Samsung en el mismo periodo de 2024 y un 14,6% por encima de la correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Las acciones de Samsung han cerrado la sesión de este martes con una bajada del 1,82%, hasta los 91.600 wones, tras haber llegado a subir hasta un 2,89% tras la publicación de las proyecciones del fabricante surcoreano, llegando así a marcar un máximo intradía de 96.000 wones.