Samsung y HK Hynix invertirán más de 450.000 millones en el sector de fabricación de chips de Corea del Sur

Archivo - Bandera con el logo de Samsung. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics y HK Hynix han anunciado, junto con el Gobierno de Corea del Sur, un plan de inversión de 800 billones de wones (454.000 millones de euros) para impulsar el sector de la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores que supondrá la creación de cuatro plantas de fabricación de chips de memoria en el país surcoreano.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha participado con los líderes de ambas compañías en un evento para la presentación de este proyecto que estará centrado en las provincias de Gwangju y Jeolla para crear el segundo gran centro de semiconductores del país.

"Depender de una única base de producción en el área metropolitana de Seúl ya no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de semiconductores", ha sostenido en la presentación el ministro de Industria, Kim Jung-kwan, acerca del nuevo polo de semiconductores, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana Yonhap.

El plan de inversión contará con el apoyo gubernamental para impulsar la actividad de las empresas, por lo que se ha comprometido a simplificar permisos y procedimientos de construcción, así como a incrementar la inversión en infraestructuras como los suministros de electricidad y agua para la industria.

El proyecto busca acelerar la transformación de Corea del Sur en un país líder en la era de la inteligencia artificial con una estrategia centrada en semiconductores, infraestructura de IA e IA física. De la misma manera, se prevé impulsar la industria de la robótica, incluyendo la IA en los procesos de diseño y fabricación.

En esta línea, el responsable de Industria surcoreano ha advertido del rumbo ya tomado por China en el impulso de la industria robótica y la necesidad de acelerar la producción y comercialización en el sector. "Debemos acelerar la creación de las bases para la producción en masa", ha indicado el ministro.

Los centros de datos también serán parte del plan de inversión y el Gobierno surcoreano planea invertir aproximadamente 550 billones de wones (312.000 millones de euros) para 2029 en la construcción de centros de datos de IA con una capacidad combinada de 8,4 gigavatios (GW).