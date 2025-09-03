Sánchez insta a aprovechar las sinergias entre España y Reino Unido para fortalecer relaciones económicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, durante un encuentro con líderes empresariales de ambos países. - MONCLOA/ BORJA PUIG DE LA BELLACASA

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a aprovechar las sinergias existentes entre España y Reino Unido en sectores estratégicos con el objetivo de consolidar una asociación "estable, dinámica y de largo plazo".

Durante su intervención en un encuentro con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, junto a líderes empresariales de ambos países, Sánchez ha subrayado las oportunidades en sectores como las energías renovables, la movilidad sostenible, la defensa, la inteligencia artificial o las biociencias, entre otras.

En encuentro ha contado con la presencia del ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, la canciller de Hacienda británica, Rachel Reeves, además de 16 de las principales compañías españolas y británicas.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha recordado que Reino Unido es el mayor mercado extracomunitario para las exportaciones españolas, con un valor que superó los 50.000 millones de euros en 2024, y el segundo destino mundial de la inversión directa española.

Al mismo tiempo, ha recordado que España fue la economía que más rápido creció entre 2021 y 2024 de la zona euro y que ha creado el 20% de todos los puestos de trabajo creados en la Unión Europea durante ese período, razón por la que se abren nuevas oportunidades para las inversiones y alianzas empresariales con Reino Unido.