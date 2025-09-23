Sandra Ortega y Fernández de Sousa-Faro actualizan sus posiciones en PharmaMar, valoradas en 265 millones

Archivo - Entrada a la sede de PharmaMar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Junto a la hija del fundador de Inditex y el presidente de PharmaMar, también han hecho modificaciones Pedro Fernández y Montserrat Andrade

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y el presidente de PharmaMar, José María Fernández de Sousa-Faro, han actualizado sus participaciones en el capital social de la farmacéutica, situándolas en el 5,154% y en el 11,512%, respectivamente, con un valor total de 265,6 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

En concreto, Fernández de Sousa-Faro ha elevado su posición del 11,372% al 11,512%, alcanzando así las 2.072.187 acciones, valoradas en 183,6 millones de euros.

La participación indirecta de Fernández de Sousa-Faro es a través de su cónyuge Montserrat Andrade Detrell, con quien está casado en régimen económico matrimonial de gananciales.

Por su parte, Ortega, la mujer más rica de España y consejera dominical de la farmacéutica, ha aumentado su participación del 5,091% al 5,154%, a través de su sociedad Rosp Corunna, situando así su paquete accionarial en 927.720 títulos, estimados en 82 millones de euros.

Las acciones de PharmaMar registraban este martes un descenso del 0,89% en el Mercado Continuo, índice en el que cotizan, hasta intercambiarse a un precio unitario de 88,6 euros hacia las 13.30 horas.

Junto a Fernández de Sousa-Faro y Ortega, el vicepresidente ejecutivo de PharmaMar, Pedro Fernández Puentes, y la consejera dominical Montserrat Andrade Detrell han notificado igualmente a la CNMV las modificaciones en su participación en el capital social de la farmacéutica.

En concreto, Fernández Puentes ha aumentado su posición en la empresa del 5,038% al 5,100%, y ahora tiene 917.979 acciones con un valor de 81,3 millones de euros; por su parte, Andrade Detrell ha pasado del 5,250% al 5,315%, sumando así 956.615 títulos que alcanzan los 84,8 millones de euros.

PharmaMar multiplicó por más de cinco su beneficio en el primer semestre de este año, hasta situar la cifra en los 19,4 millones de euros, frente a los 3,5 millones anunciados en el mismo periodo de 2024.