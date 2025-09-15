Sanitas abre en Madrid y Murcia sus primeros centros especializados en el cuidado de la salud mental - SANITAS

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha anunciado la apertura en Madrid y Murcia de sus primeros centros 'Mindplace' especializados en el cuidado de salud mental, que buscan "dar respuesta" a la creciente demanda del cuidado del bienestar emocional.

Estos centros cuentan con servicios de psicología, psiquiatría y logopedia, junto a terapias individuales, familiares y grupales dirigidas tanto a adultos como a menores de edad. Además, se caracterizan por un diseño que transmite calidez y serenidad, con luz natural, vegetación, zonas al aire libre y el uso de materiales responsables con el entorno.

"Hemos querido crear unos espacios únicos con la esencia de Sanitas y la singularidad de 'Mindplace'. Además, acercan la atención a las personas en entornos privados y sostenibles, con el objetivo de ofrecer la mejor atención especializada para que el bienestar emocional tenga el mismo nivel de cuidado que la salud física", ha afirmado el director ejecutivo de Sanitas, Iñaki Peralta.

La apertura de estos centros responde a la existencia de carencias en el acceso y la calidad de los servicios de salud mental, y pretende reforzar un modelo integral que dota a las personas de este tipo de recursos "sin necesidad" de tener un seguro médico para acceder a las sesiones.

"En España cada vez se habla más de salud mental, pero sigue siendo necesario disponer de espacios especializados a pie de calle donde poder acceder a todos estos recursos. Creemos que los centros Mindplace van a marcar la diferencia, motivando realmente a que las personas den el primer paso", ha explicado el director general de Sanitas Nuevos Negocios, Jesús Bonilla.

Estas dos clínicas son las primeras de una red internacional que Bupa, matriz de Sanitas, ha puesto en marcha y con la que busca llegar a más de 200 centros abiertos en todo el mundo para 2027.