Santa Bárbara amplía sus capacidades de fabricación con la inauguración de su Centro de Excelencia en Alcalá (Sevilla)

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas, filial española del gigante de la defensa estadounidense General Dynamics, ha reforzado su apuesta por la innovación industrial con la puesta en marcha de su Centro de Excelencia en Fabricación Avanzada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La nueva instalación, que funciona desde el pasado mes de septiembre, supone un "avance en la incorporación de tecnologías de fabricación avanzada a la industria de defensa en España y consolida la capacidad de la compañía para diseñar, cualificar, producir, verificar y certificar componentes destinados a los sistemas militares terrestres", según ha indicado en un comunicado este jueves.

"El centro nace con el objetivo de convertir la innovación tecnológica en capacidad industrial real, con aplicaciones directas en el sostenimiento y disponibilidad de sistemas militares", ha señalado, destacando que la iniciativa ha suscitado "interés" entre delegaciones de distintas Fuerzas Armadas, "reflejo de la relevancia que están adquiriendo las tecnologías de fabricación avanzada para las capacidades industriales de defensa, la resiliencia de las cadenas de suministro y el mantenimiento de sistemas durante su ciclo de vida".

INTEGRACIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO INDUSTRIAL

De hecho, la compañía ha celebrado en el nuevo centro unas jornadas técnicas en las que ha recibido a representantes de seis ejércitos del entorno OTAN para intercambiar experiencias y analizar las oportunidades que abren estas tecnologías. Entrando al detalle del nuevo complejo, la firma ha explicado que su "singularidad" reside en la integración de las distintas fases del proceso industrial.

Santa Bárbara ha resaltado que, en esta planta, la compañía planea destinar 25 millones de euros en inversiones acumuladas en los tres próximos ejercicios. Sus capacidades abarcan el diseño y la ingeniería de componentes, la preparación de paquetes técnicos digitales certificados, la fabricación mediante diferentes tecnologías de impresión y materiales, los procesos de posproducción y la verificación y validación en entornos representativos de uso.

La instalación dispone, además, de un catálogo digital de piezas certificadas con trazabilidad y medidas de protección de la propiedad intelectual y los datos técnicos. Cuenta también con un área específica de ensayos para validar componentes en condiciones representativas de uso, "única en Europa".

FACILITA LA PRODUCCIÓN DE GEOMETRÍAS COMPLEJAS

"Este modelo integrado resulta especialmente relevante por el papel de Santa Bárbara como fabricante original de los sistemas, con capacidad para garantizar las propiedades y prestaciones de cada pieza", ha subrayado, para luego comentar que el conocimiento "directo" de su diseño, configuración y requisitos permite vincular las posibilidades de la fabricación avanzada con los procesos de validación y cualificación necesarios para su aplicación industrial.

El proyecto se ha desarrollado con la colaboración de Smartpm, como experto en digitalización y automatización industrial, y Novaindef, que incorpora el conocimiento técnico en tecnologías de fabricación avanzada. Así, la iniciativa constituye un "ejemplo de cómo la cooperación entre industrias y tecnologías españolas puede acelerar la incorporación de nuevas capacidades a la producción y el sostenimiento de sistemas de defensa para el país".

Las capacidades del centro permiten fabricar componentes metálicos y poliméricos mediante tecnologías de fabricación aditiva. Estas soluciones facilitan la producción de geometrías complejas, la adaptación de diseños a requisitos específicos y la fabricación bajo demanda o en series cortas.

En aproximadamente un año, el proyecto ha evolucionado desde una fase piloto hasta una capacidad industrial que contempla más de 100 procesos de fabricación cualificados, cuatro tecnologías de impresión, cinco sistemas de postprocesado y más de 2.000 metros cuadrados dedicados a estas actividades. El centro está preparado para prestar apoyo a ocho líneas de producto.

Entre sus ámbitos de aplicación se encuentran el sostenimiento de plataformas como Pizarro, Piranha y Leopard o el sistema de artillería SIAC, entre otras. Estas capacidades amplían las opciones para mantener, reparar y modernizar sistemas terrestres, al tiempo que permiten acumular conocimiento técnico y experiencia industrial en tecnologías con potencial de aplicación a distintos productos y necesidades.