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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas, filial española del gigante de la defensa estadounidense General Dynamics, ha superado con éxito la revisión crítica de diseño (CDR, por sus siglas en inglés) del programa de modernización de los vehículos Pizarro del Ejército de Tierra en menos de un año, según ha señalado en un comunicado este viernes.

La firma ha explicado que este hito supone un "importante avance" técnico de referencia de los Programas Especiales de Modernización 2025 (PEM) del Ejército de Tierra y "confirma que la configuración modernizada del Pizarro ha alcanzado la madurez necesaria para avanzar hacia la fase de producción en serie".

"La superación de la CDR constituye un paso decisivo en el desarrollo del programa", ha destacado, detallando que esta revisión permite comprobar que el diseño de la solución de modernización está definido, que responde a los requisitos establecidos y que cuenta con la madurez técnica necesaria para continuar con su ejecución.

AVANCE HACIA LAS SIGUIENTES FASES DE INDUSTRIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

El Ejército de Tierra dispone así de una configuración de referencia validada para los vehículos que serán modernizados, mientras que Santa Bárbara "puede avanzar hacia las siguientes fases de industrialización e integración". Para el consejero delegado de la compañía, Alejandro Page, "alcanzar este hito en menos de un año desde la firma del contrato demuestra la capacidad de Santa Bárbara para responder con agilidad y rigor técnico a las necesidades del Ejército de Tierra".

"Como fabricante original y autoridad de diseño del Pizarro, contamos con el conocimiento y la propiedad intelectual de la plataforma, lo que nos permite liderar su evolución y modernización", ha añadido, enfatizando que este hito "pone de manifiesto el valor estratégico de disponer en España de capacidades propias de diseño, ingeniería e industrialización para garantizar la evolución y el sostenimiento de los sistemas de defensa".

En este sentido, Santa Bárbara ha subrayado que la velocidad alcanzada constituye "uno de los principales logros del programa", ya que en menos de doce meses ha completado y validado el diseño de una modernización "compleja, demostrando su capacidad para transformar los requisitos operativos del Ejército de Tierra en una solución técnicamente madura y preparada para su industrialización".

En paralelo, la compañía ya ha avanzado en la actualización de los prototipos para comenzar pruebas de validación a comienzos del próximo año. "Este progreso refleja la capacidad de la compañía para abordar con agilidad programas de elevada complejidad tecnológica, reduciendo los riesgos asociados a la integración y acelerando la transición desde la ingeniería hasta la producción", ha incidido.

Por otra parte, Santa Bárbara ha comentado que el programa Modepi (Modernización y Mejora de los vehículos VCI/C Pizarro) contempla la modernización de 121 vehículos Pizarro Fase I, 83 vehículos Pizarro Fase II y 21 vehículos de puesto de mando y control (VCPC). Así, su objetivo es prolongar la vida operativa de la flota y mantener actualizadas sus capacidades, adaptando los vehículos a las necesidades operativas actuales y futuras del Ejército de Tierra.

El Modepi se enmarca en el impulso del Gobierno de España a las capacidades industriales y tecnológicas de seguridad y defensa, y forma parte de los programas estratégicos destinados a reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y la base tecnológica e industrial de defensa nacional.