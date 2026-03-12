Santa Bárbara Sistemas enviará a Letonia en abril el primer vehículo blindado 'Hunter'

Santa Bárbara Sistemas enviará a mediados de abril a Letonia el primer vehículo blindado 'Hunter' - SANTA BÁRBARA SISTEMAS

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas enviará a mediados de abril a Letonia el primer vehículo blindado 'Hunter', que en las próximas semanas se trasladará desde Trubia a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para realizar pruebas en la pista de la localidad antes de partir hacia las instalaciones del socio industrial letón de GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS).

Según ha informado este jueves en un comunicado, uno de los pilares fundamentales para la "rápida" ejecución del programa es disponer de una cadena de suministro "sólida y plenamente consolidada" que ha ido desarrollando sus capacidades de la mano de Santa Bárbara durante décadas.

Más de ciento treinta empresas nacionales, distribuidas por toda la geografía española, participan en el proyecto, beneficiándose de un modelo de colaboración en el que cada nuevo contrato liderado por Santa Bárbara se traduce de forma inmediata en actividad industrial, carga de trabajo y nuevos pedidos para sus suministradores.

De esta forma, la inversión asociada al programa permea de manera "directa y rápida" a todo el ecosistema industrial, reforzando su sostenibilidad y capacidad exportadora.

Además del contrato con la empresa Piedrafita anunciado recientemente, destacan otros suministradores clave del ecosistema industrial nacional, como Asturfeito, Faymm o Gutmar, con los que Santa Bárbara ha firmado también acuerdos en los últimos meses para el suministro de diversos componentes y subconjuntos.

Asturfeito, con sede en Avilés y amplia experiencia como proveedor industrial de referencia, fabrica para el 'Hunter' los depósitos de combustible. Las primeras unidades ya han sido entregadas en la planta de Trubia y se encuentran en proceso de montaje.

La empresa aporta su conocimiento en ingeniería, fabricación y control de calidad para componentes de alta exigencia técnica.

La compañía Faymm, situada en Getafe y especializada en mecanizado de componentes de alta resistencia, participa en el programa suministrando distintos elementos que ya están en fase de ensamblaje, entre los que destaca su contribución al tren de rodadura y al portón trasero del vehículo.

Entre los socios industriales destacados figura también la catalana Gutmar, un aliado estratégico de Santa Bárbara a través de su colaboración en tecnologías duales desde el centro de excelencia ubicado en Cataluña.

En el programa 'Hunter', la compañía suministra subcomponentes mecanosoldados y del sistema de tensado de cadena, cuyas entregas a la planta de Trubia avanzan según el calendario previsto.

A todos ellos se suman numerosos suministradores --como Promesur en Andalucía, Inmeca en Asturias, Euskal Forging en el País Vasco, Zfoam en Aragón, o Garsán en Galicia-- que forman parte de la cadena de valor que respalda el programa 'Hunter'.

84 VEHÍCULOS 'HUNTER'

El programa 'Hunter' es la nueva generación de vehículos de combate de infantería derivados de la plataforma 'ASCOD', desarrollado por GDELS-SBS y adoptado por Letonia como parte de su estrategia de modernización militar.

El Ministerio de Defensa de Letonia firmó en 2025 dos contratos por 42 unidades cada uno, sumando un total de 84 vehículos 'Hunter'. A estos acuerdos de fabricación se añadió un tercer encargo de carácter estratégico destinado a cubrir de forma integral todo el ciclo de vida útil del programa hasta 2037.

Letonia seleccionó esta plataforma tras un proceso competitivo en territorio letón donde el 'Hunter' demostró un rendimiento "sobresaliente" en pruebas realizadas en el flanco oriental de la OTAN.

Los vehículos 'Hunter' están siendo fabricados e integrados en la planta de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias), mientras que desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se lidera el apoyo al ciclo de vida y se lleva a cabo la fabricación de subsistemas críticos.