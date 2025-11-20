Santagloria acelera su expansión tras alcanzar los 200 establecimientos y prevé llegar a los 300 en 2027

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santagloria, la marca de 'coffee & bakery' del grupo de restauración FoodBox, acelera su expansión tras alcanzar los 200 establecimientos con una nueva apertura en Barcelona y prevé llegar a los 300 en 2027, según informa en un comunicado.

En concreto, el nuevo establecimiento está ubicado en la Ciudad Condal, ciudad donde nació la enseña en 1963. Con esta apertura, Santagloria continúa consolidándose como la cadena de 'coffee & bakery' con mayor crecimiento del mercado español, manteniendo un ritmo medio de 40 aperturas anuales.

Tras esta inauguración, Santagloria alcanza los 200 establecimientos operativos en España, Portugal, Andorra y México, de los cuales 23 son propios y 177 franquiciados. La enseña cuenta con presencia en más de 82 ciudades, reflejando la solidez de un modelo de crecimiento basado en la calidad, la rentabilidad y la cercanía al cliente.

La marca, que finalizó 2024 con 180 establecimientos y una cifra de ventas totales de 82 millones de euros, prevé alcanzar una red de 300 locales en 2027.

La enseña ha precisado que este crecimiento contempla tanto la expansión nacional como la internacional, reforzada tras su reciente desembarco en México, donde acaba de inaugurar su primer establecimiento en el centro comercial La Isla Mérida Malltertainment, en la ciudad de Mérida (Yucatán).

Esta apertura se enmarca en el acuerdo de máster franquicia firmado entre FoodBox y Marcas Indef, que prevé el desarrollo de, al menos, 50 locales en los próximos cinco años en las principales ciudades del país. La segunda apertura, también en Mérida, ya se encuentra en fase de obras y abrirá sus puertas antes de final de año.

"Alcanzar las 200 aperturas supone un paso muy significativo en la evolución de Santagloria y del conjunto del grupo. Es la confirmación de un modelo de negocio sólido, atractivo para nuestros clientes y para nuestros franquiciados y con un gran potencial de crecimiento, tanto nacional como internacional. La expansión en mercados como México demuestra también la madurez del concepto y nuestra capacidad para llevar el modelo de 'coffee & bakery' de barrio a nuevas geografías con la misma esencia y atractivo", ha señalado el director general de FoodBox, Alberto Chamorro.

Por su parte, Lorena Alcázar, directora de Santagloria, ha destacado que "esta apertura tiene un valor simbólico muy especial". "Representa el equilibrio entre lo que somos y hacia dónde queremos ir. Mantener el espíritu de la panadería de barrio que nos vio nacer, con la calidad y la innovación que hoy nos exige el cliente, es lo que nos ha traído hasta aquí y nos mantiene relevantes y diferenciales para ser optimistas con nuestro futuro", ha asegurado.