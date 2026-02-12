Saudi Aramco y Microsoft firman un acuerdo para acelerar la adopción de la IA en Arabia Saudí

Archivo - Imagen de recurso de IA. - INDRA - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estatal Saudi Aramco y la tecnológica estadounidense Microsoft han firmado este jueves un memorándum de entendimiento (MdE) para ejecutar iniciativas que aceleren la adopción de la IA en el país y que mejoren las capacidades digitales de su fuerza laboral.

Según se desprende la nota de prensa conjunta, ambas estudiarán soluciones industriales integradas con IA y desarrolladas en Microsoft Azure para incrementar la eficiencia operativa y la competitividad, así como crear nuevos modelos de sistemas energéticos e industriales basados en dicha tecnología.

"En colaboración con Microsoft, buscamos ampliar aún más las soluciones digitales y de IA de vanguardia en el sector energético para fomentar la eficiencia y la innovación sin comprometer los más altos estándares de seguridad y gobernanza", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de la unidad de tecnología e innovación de Saudi Aramco, Ahmad Al-Khowaiter.

"Esto marca el siguiente paso en nuestra larga colaboración con Aramco, explorando cómo la IA industrial puede pasar de los proyectos piloto a las operaciones centrales para mejorar la eficiencia y la resiliencia a gran escala", ha indicado, por su parte, el vicepresidente del consejo de administración y presidente de Microsoft, Brad Smith.