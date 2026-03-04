El sector del aceite de oliva ve una nueva "piedra" en el conflicto en Irán y pide prudencia ante la amenaza de Trump

Archivo - Varios envases de aceite de oliva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector oleícola de Andalucía está pendiente de los posibles efectos del conflicto en Oriente Medio. Una nueva "piedra" para el sector que va a encarecer los costes de producción, a lo que se podrían sumar perjuicios en exportación de consumarse la amenaza de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España, que ya causa "incertidumbre".

Este análisis se realiza por parte de las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado fin de semana y su escalada a otros lugares de la región.

"Estamos terminando la recolección de la aceituna y vamos a empezar con el abonado. El incremento de los costes energéticos y los de los fertilizantes y fitosanitarios que utilizamos en el campo va a venir a lastrar la cuenta de resultados que hemos tenido", ha indicado a Europa Press el secretario general de COAG-Jaén y responsable de Olivar en Andalucía, Francisco Elvira.

En este sentido, ha señalado que a la pérdida de cosecha que han sufrido como consecuencia del tren de borrascas se une "ahora también el sobrecoste energético" que van a tener que asumir como consecuencia de la situación en Oriente Medio.

"Los fertilizantes, sobre todo la parte más cara de los fertilizantes, que es el nitrógeno, se fabrica con gas. Entonces, al final, esto viene a poner otra piedra más en el camino a los agricultores", ha lamentado.

Sobre otra derivada de este conflicto, la amenaza del presidente de EEUU de romper relaciones con España por no colaborar con las bases miltares, se ha pronunciado el secretario general de UPA-A, Jesús Cózar. A su juicio, se trata de "una nueva ocurrencia" de Trump, pero "puede afectar" al aceite de oliva "si se cierran realmente las puertas", ya que es "uno de los países más importantes" en lo que a exportación se refiere.

En todo caso, ha abogado por "tomar esto con prudencia y ver exactamente cómo va a ser", teniendo en cuenta que cada día están "los ojos pendientes hacia este hombre por las medidas que toma tan ocurrentes y tan perjudiciales para el sector del aceite de oliva" en la comunidad y la provincia de Jaén, principal productora mundial.

"Esperemos que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano ante la guerra que está habiendo en Irán y en otros sitios", ha señalado Cózar, quien ha recordado que "Estados Unidos es el segundo país exportador más importante" y que "cada vez están consumiendo más aceite de oliva".

Finalmente y ante momentos como éste, el responsable de UPA-Andalucía ha dicho echar "en falta acuerdos comerciales con terceros países que permitan abrir nuevos mercados para evitar estas incertidumbres".

Una incertidumbre a la que también se ha hecho mención desde Asaja, al no conocerse cómo se concretarían unos posibles nuevos aranceles, su porcentaje y a qué productos, entre otros parámetros, según ha indicado su secretario general en Granada, Manuel del Pino.

El aceite de oliva es un producto en torno al que, "como se almacena bien, los operadores van comprando conforme van necesitando" y en relación con condicionantes como pueden ser la capacidad de almacenamiento o el precio. En cualquier caso, tiene un mercado "bastante" dinámico, activo y regular.

"Fundamentalmente, es el aceite en lo que más nos puede afectar, pero es que no lo tenemos ni evaluado ni sabemos cómo ni en qué cuantía", ha manifestado Del Pino.