El sector del vending crece un 6,1%, impulsado por el alza de las bebidas calientes y de alimentos sólidos

Las máquinas expendedoras de tabaco elevan unn 4,5% sus ingresos, pero su parque mantiene una trayectoria descendente con unas 115.000 unidades

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La facturación derivada del sector del vending en España y Portugal, las máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y tabaco, ha registrado un crecimiento del 6,1% en 2024, alcanzando la cifra de 2.775 millones de euros, según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

En concreto, este avance ha estado impulsado por el buen comportamiento de la demanda, especialmente en el segmento de bebidas calientes, así como por las estrategias de mejora de la oferta implementadas por los principales operadores para dinamizar el consumo.

De esta forma, el segmento de máquinas de alimentos y bebidas, con más de 390.000 máquinas operativas, registró unos ingresos de 1.375 millones de euros en 2024, experimentando un aumento del 7,8%.

El informe muestra que todos los tipos de máquina registraron un buen comportamiento a lo largo del pasado año, destacando las de bebidas calientes y de alimentos sólidos y mixtas, con crecimientos situados en el 8%-9%, mientras que los ingresos de las máquinas de bebidas frías mostraron un alza del 5,5%.

Por su parte, el vending cautivo concentró el 55% del mercado generado por las máquinas de alimentos y bebidas, mientras que el de ubicaciones públicas representó el 45% restante.

Por otro lado, las máquinas expendedoras de tabaco generaron unos ingresos de 1.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5%, aunque el parque de máquinas continuó su trayectoria descendente, situándose en unas 115.000 unidades a mediados de 2025.

El informe constata que la estructura empresarial del este sector es realizada por un amplio número de operadores de pequeño tamaño que cuentan con una actividad local. Asimismo, existe un número más reducido de empresas de tamaño mediano y grande con actividad en todo el territorio y con una cartera de clientes diversificada en distintos segmentos de demanda.

Así, el mercado del vending se caracteriza por una alta fragmentación, de manera que los cinco primeros operadores reunieron en 2024 una cuota conjunta de mercado de únicamente el 12%, mientras que los diez primeros alcanzaron el 16,5%.