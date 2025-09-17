Sener nombra a Sara Cristóbal, ex de Amper, directora internacional del área de Defensa

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo industrial de ingeniería y tecnología Sener ha nombrado a Sara Cristóbal, proveniente de Amper, directora internacional del área de Defensa, una posición que, según ha indicado la compañía en un comunicado, ha sido creada para dar respuesta a su "crecimiento en el mercado global de la defensa".

En concreto, Sara Cristóbal, con más de 16 años de trayectoria en sectores "altamente exigentes y competitivos", como la defensa, la seguridad o el aeronáutico, reportará al director general de Defensa de Sener, Rafael Orbe.

Asimismo, Sener ha informado que Cristóbal aporta una "sólida experiencia en la gestión de negocios internacionales, desarrollo estratégico y liderazgo de equipos en entornos complejos".

INGENIERA AERONÁUTICA

Hasta su incorporación a la empresa, en su última etapa desempeñaba el cargo de directora de defensa y seguridad del grupo Amper, donde fue responsable de su estrategia y desarrollo de negocio, así como secretaria ejecutiva de la delegación española ante el grupo asesor industrial de la OTAN (NIAG), entre otros.

Sara Cristóbal es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, donde también cursó un máster en este mismo campo, y cuenta con un máster en dirección de empresas (MBA) por la escuela de negocios IE. Además, cuenta con un máster en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y el curso de Defensa Nacional en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), entre otros.

Cristóbal, que ayudará a consolidar el posicionamiento de Sener en los 20 países en los que opera en el mercado de la defensa, ha reconocido que "comienza con mucha fuerza una ilusionante y retadora etapa en un momento clave para la defensa y seguridad nacional e internacional".

En este sentido, Sara Cristóbal ha añadido que se trata de un entorno geopolítico "complejo en el que el propósito de Sener encuentra pleno sentido contribuyendo a transformar el mundo desafiando los límites de la tecnología". Con dicha designación, Sener ha destacado que "refuerza su apuesta por el crecimiento internacional en el área de defensa, consolidando su posición como socio tecnológico de referencia en programas clave para la seguridad y la defensa".