Sercotel crece en La Rioja con su cuarto hotel en la región y el número 90 en España y Andorra

Sercotel Murrieta. - SERCOTEL

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sercotel ampliará su portfolio en La Rioja a partir de enero de 2026 con la incorporación del Sercotel Murrieta, un hotel de tres estrellas ubicado en pleno centro histórico de Logroño, que supone su cuarto establecimiento en la región, según un comunicado.

En concreto, el nuevo activo de la calle Marqués de Murrieta cuenta con hasta 104 habitaciones cerca de la Calle Laurel, la Concatedral de la Redonda y el Museo de La Rioja.

"Contar con nuevos hoteles en ciudades como Logroño nos permite consolidar un porfolio más robusto y atractivo para nuestros clientes. Cada incorporación aporta valor a la compañía porque amplía nuestras conexiones en el territorio y refuerza nuestra capacidad para acompañar al viajero en más momentos y destinos a lo largo del año", ha destaado el director de Expansión de la hotelera, Francisco Marco.

En total, el portfolio de la cadena se eleva hasta 90 establecimientos en España y Andorra, con 57 bajo gestión directa, 23 en franquicia y 11 en construcción, consolidando así su crecimiento en el mercado nacional.