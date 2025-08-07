Siemens eleva un 25% el beneficio en los primeros nueve meses y supera los 8.000 millones

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo alemán de ingeniería Siemens obtuvo un beneficio neto atribuido de 8.001 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado la multinacional.

La cifra de negocio Siemens en dicho intervalo de su ejercicio fiscal alcanzó los 57.488 millones de euros, lo que supone un aumento del 4%, mientras que los pedidos recibidos aumentaron un 9%, hasta 66.427 millones.

Por divisiones de negocio, el negocio digital de Siemens redujo un 9% sus ingresos en nueve meses, hasta 12.757 millones, mientras que el área de infraestructuras inteligentes facturó 16.741 millones, un 9% más. Por su parte, el negocio de movilidad de Siemens aumentó un 14% sus ingresos, hasta 9.228 millones, mientras que la unidad de tecnología médica ingresó 17.053 millones, un 6% más.

De su lado, entre abril y junio, tercer trimestre fiscal para la compañía alemana, el beneficio neto atribuido alcanzó los 2.046 millones de euros, un 3,3% más, mientras que la cifra de negocio aumentó un 3% interanual, hasta 19.377 millones de euros, y los pedidos sumaron 24.719 millones, un 25% más.

"Nuestro rendimiento del tercer trimestre demuestra que Siemens está obteniendo resultados sólidos a pesar de la volatilidad del mercado global", declaró Roland Busch, presidente y consejero delegado de Siemens.

De su lado, el Ralf P. Thomas, director financiero de Siemens, destacó el "excelente" flujo de caja registrado en el tercer trimestre fiscal, con 2.900 millones de euros. "De cara al futuro, mantenemos nuestra plena confianza en que lograremos un crecimiento sostenible y rentable. Confirmamos nuestras previsiones para el ejercicio 2025", añadió.

De tal manera, Siemens anticipa un crecimiento de ingresos comparable de entre el 3% y el 7%, con un beneficio por acción básico en un rango de 10,40 a 11 euros, excluyendo la ganancia por la venta de Innomatics.

Por segmentos, la multinacional confirmó que espera una evolución de los ingresos comparables del negocio digital de entre el -6% al 1% y un margen de ganancia del 15% al 19%, mientras que los ingresos comparables del negocio de infraestructuras aumentarán entre un 6% y un 9%, con un margen de beneficio del 17% al 18%. En cuanto al negocio de movilidad, espera un crecimiento de ingresos comparables del 8% al 10% y un margen de beneficio del 8% al 10%.