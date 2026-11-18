Archivo - Fachada del edificio de Siemens Gamesa - H. BILBAO - EUROPA PRESS- ARCHIVO

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siemens Gamesa ha sido seleccionada para el suministro de 69 aerogeneradores por una capacidad instalada total de algo más de 1 gigavatio (GW) para un proyecto de eólica marina de la sueca Vattenfall y la firma danesa Copenhagen Infrastructure Partners en aguas de Países Bajos.

En concreto, el fabricante facilitará su turbina 'SG 15-2360', de una capacidad nominal de 15 MW cada uno, a la primera fase del parque 'offshore' Zeevonk, que se ubicará aproximadamente entre 63 y 84 kilómetros de la costa neerlandesa.

Asimismo, según un acuerdo de servicio y garantía independiente, Siemens Gamesa también garantizará el servicio y el mantenimiento a largo plazo del parque eólico, incluyendo soporte operativo completo y monitorización continua para garantizar una disponibilidad y eficiencia óptimas, informaron en un comunicado los propietarios del proyecto.

Los planes actuales prevén la fabricación de las turbinas en 2028 y su instalación en 2029, aunque el proyecto aún está sujeto a la decisión final de inversión.

El director de Energía Eólica Marina de Vattenfall, David Flood, señaló que Zeevonk es un proyecto "ambicioso y de gran envergadura", y que la elección de Siemens Gamesa como proveedor de turbinas "supone un paso importante hacia su ejecución".

"Contar con sólidas alianzas con los proveedores es fundamental para llevar a cabo un proyecto eólico marino competitivo de esta magnitud. Junto con nuestros socios, estamos sentando las bases para el éxito de Zeevonk", dijo.

Estos acuerdos representan un nuevo e importante avance en el desarrollo de la fase I del parque Zeevonk y significan que ya están firmados todos los acuerdos clave con los proveedores para la fase de construcción.

A principios de este año, se anunciaron contratos con TKF para los cables entre las turbinas, con EEW Group para los cimientos, con DEME para el suministro de los recipientes para los cimientos y la instalación de las turbinas, y con Boskalis para la instalación de los cables.