Los sindicatos de Airbus convocan concentraciones y paros para exigir una subida salarial del 9% en dos años

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO de Industria, ATP y SIPA, que ostentan la mayoría en la comisión negociadora de Airbus, han activado un calendario de movilizaciones ante el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.

La representación de los trabajadores reclama una revisión salarial acumulada del 9% para el periodo 2026-2027, una cifra que contrasta con la propuesta actual de la dirección del grupo aeroespacial, calificada por las centrales sindicales como insuficiente.

El plan de protestas comenzará el próximo lunes 23 de marzo con concentraciones en los seis centros de trabajo que la compañía opera en España: Getafe, Illescas, Albacete, Tablada, Sevilla y Cádiz. A estas movilizaciones les seguirán paros parciales programados para los días 24 y 26 de marzo.

Según el comunicado emitido por los sindicatos, estas medidas responden a la "falta de voluntad negociadora" de la empresa en un contexto de resultados financieros récord y una elevada carga de trabajo en todas las divisiones del gigante europeo.

Desde el comité de empresa se insiste en que el incremento salarial solicitado debe ser una respuesta directa al "compromiso y esfuerzo" demostrado por la plantilla durante los últimos ejercicios de crecimiento sostenido.

La activación de este calendario de movilizaciones se produce tras la celebración de asambleas informativas en todos los centros de trabajo de la compañía.