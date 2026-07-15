El sistema de franquicia eleva un 3% su facturación en España en 2025, pero cae el número de marcas y locales

Archivo - Un establecimiento de la cadena McDonald`s, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sistema de franquicias ha elevado su facturación un 3% en España a cierre de 2025, hasta alcanzar los 28.454 millones de euros, respecto a los datos de 2023, según se desprende del informe 'La Franquicia en España 2026', elaborado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF).

En concreto, este modelo de negocio se mantiene como un 'motor' de empleo en el mercado español, ya que si a finales de 2023 daba trabajo a 318.313 personas, al concluir 2025 esa cifra ascendió hasta los 322.830 empleados, lo que supone un 1,4% más.

No obstante, el número de redes que integran el sistema de franquicias se ha resentido en este periodo, pasando de los 1.384 en 2023 a las 1.295 cadenas a cierre de 2025, lo que supone una caída del 6,5%, provocado especialmente por enseñas pequeñas con poca actividad, o que abandonan la franquicia, así como por absorciones de marcas entre sí.

Así, un total de 1.062 son de origen nacional, que supone el 82%, y las 233 restantes (un 18%) proceden de un total de 28 países, especialmente de Francia (55 marcas), Estados Unidos (44), Italia (37), Reino Unido (15) y Portugal (14).

De esta forma, el número de establecimientos abiertos también cae hasta los 77.526 locales operativos frente a los 78.255 de 2023, 729 establecimientos menos, lo que supone un descenso del 1%, debido a que la tendencia, sobre todo en las marcas más grandes, apuesta por reducir el número de locales y, a la vez, abrir menos, pero con superficies mayores.

Por sectores, el que suma un mayor número de establecimientos abiertos es la alimentación con un total de 12.928 locales, seguido por hostelería/fast food, con 4.818 locales; agencias de viajes, con 4.559 locales, y belleza/estética, con 4.434 puntos de venta.

Mientras que el sector que cuenta con un mayor número de marcas es el de hostelería y restauración, con un total de 243 redes, integradas en siete subsectores de actividad, seguido por el de la moda, con 187 cadenas, desglosadas en ocho subsectores, y belleza y estética, con 98 redes.

De esta cifra global, los establecimientos de carácter propio facturaron un total de 11.398,8 millones de euros, un 10,3% más, mientras que los locales franquiciados facturaron 17.055,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,4%.

Por sectores, y como ya es habitual en los últimos años, el que mayor facturación obtuvo fue el de alimentación, con un total de 8.056,1 millones de euros, seguido por hostelería, restaurantes y hoteles, que facturó 3.881,9 millones de euros; hostelería/fast food (3.633,9 millones), y servicios/logística (1.716,3 millones de euros).

MADRID, LA CCAA CON MÁS NÚMERO DE FRANQUICIAS

Por comunidades autónomas, de las 1.295 redes que integran actualmente el sistema de franquicias en España, la región que cuenta con un mayor número de centrales franquiciadoras continúa siendo Madrid, con 388, pero 35 menos que en 2023; seguida por Cataluña, que se mantiene estable con 320; la Comunidad Valenciana, con 163 (ocho centrales menos que en 2023); Andalucía, con 147 (nueve menos que en 2023), y Galicia, con 45 (tres menos que en 2022).

El informe destaca que Madrid es también en la que más facturan las centrales allí establecidas, con un total de 13.428.8 millones de euros, quedando Cataluña a continuación, con 7.380,8 millones de euros.

Además, las centrales de la propia Comunidad de Madrid son las que más empleos generan, 153.000, y más locales tienen abiertos por todo el territorio nacional, 31.236, por delante de Cataluña, cuyas centrales dan trabajo a 83.756 personas y suman 21.747 establecimientos operativos repartidos por España.